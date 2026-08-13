Superkomputer Jagokan Arsenal Pertahankan Gelar Liga Inggris 2026-2027, Manchester United dan Liverpool Masuk 4 Besar

KLUB asal London Utara, Arsenal diprediksi bakal menjuarai Liga Inggris 2026-2027. Simulasi data canggih alias supercomputer milik Sky Sports telah merilis prediksi akhir klasemen Premier League musim ini, dan setelah memproses 10.000 simulasi berbasis performa historis dan aktivitas bursa transfer, sang juara Liga Inggris 2025-2026, Arsenal, dipercaya bakal mempertahankan gelar juara mewreka.

Hasil dari simulasi tersebut menempatkan Arsenal sebagai kandidat terkuat untuk kembali merajai takhta juara. Klub berjuluk Meriam London ini diprediksi keluar sebagai kampiun selama dua musim berturut-turut dengan raihan sekitar 85,2 poin, nyaris menyamai perolehan angka mereka pada musim lalu.

Keberhasilan ini akan mencatatkan sejarah baru bagi Arsenal sebagai salah satu dari sedikit klub di era Premier League yang mampu mempertahankan gelarnya. Peluang juara Arsenal bahkan dihitung mencapai 50,6 persen, hampir dua kali lipat lebih tinggi dibanding para pesaing terdekatnya.

Pada posisi runner-up, Manchester City diprediksi kembali mengekor di bawah Arsenal dengan selisih sekitar empat poin saja. Memasuki era baru tanpa Josep Guardiola, The Citizens yang sempat mendatangkan Elliot Anderson seharga 116 juta poundsterling diharapkan tampil lebih kompetitif untuk memperketat persaingan papan atas.

1. Perubahan Peta Kekuatan

Sementara itu, perombakan kursi pelatih di beberapa klub top turut mengubah konfigurasi empat besar klasemen akhir. Liverpool yang kini dibesut oleh Andoni Iraola diprediksi naik ke peringkat ketiga dengan mengumpulkan 76,8 poin, menunjukkan tren positif usai finis di posisi kelima musim sebelumnya.

Susunan pemain Arsenal jelang hadapi PSG di Final Liga Champions 2025-2026 (Foto: Arsenal)

Posisi keempat rencananya akan diamankan oleh Manchester United. Meskipun menunjukkan performa impresif di paruh akhir musim lalu di bawah asuhan Michael Carrick, Setan Merah diprediksi turun satu tangga dengan peluang juara sekitar 7,3 persen.

Di sisi lain, Chelsea yang mendatangkan pelatih baru Xabi Alonso serta pemain termahal Morgan Rogers diramal melonjak lima peringkat ke posisi kelima. Mereka akan bersaing ketat dengan Tottenham Hotspur yang melonjak ke urutan keenam setelah jor-joran belanja pemain di bursa transfer.

Sebaliknya, Aston Villa diprediksi harus rela terlempar keluar dari zona Liga Champions dan puas bertengger di peringkat ketujuh. Posisi 10 besar klasemen akhir nantinya akan dilengkapi oleh Bournemouth, Brighton, serta Brentford yang konsisten menunjukkan performa stabil.