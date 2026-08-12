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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadwal Arsenal vs Manchester City di Community Shield 2026: Adu Encer 2 Murid Pep Guardiola

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |23:02 WIB
Jadwal Arsenal vs Manchester City di Community Shield 2026: Adu Encer 2 Murid Pep Guardiola
Simak jadwal Arsenal vs Manchester City di Community Shield 2026 (Foto: Premier League)
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LONDON – Jadwal Arsenal vs Manchester City di Community Shield 2026 sudah diketahui. Pertandingan tersebut akan mempertemukan dua murid Pep Guardiola!

Pertandingan Arsenal vs Manchester City itu akan jadi pembuka tirai Liga Inggris 2026-2027. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Millenium, Cardiff, Wales, Minggu 16 Agustus 2026 pukul 21.00 WIB.

1. Berbagi Trofi

Arsenal vs Manchester City di Final Piala Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Manchester City)

Musim lalu, kedua kesebelasan terlibat pertarungan sengit dalam perebutan gelar juara. Pada akhirnya, Arsenal sukses merengkuh titel Liga Inggris, sementara Man City memboyong Piala Liga dan Piala FA!

Seperti biasa, awal musim Liga Inggris akan dibuka dengan Community Shield yang mempertemukan juara liga dengan Piala FA. Maka, kedua kesebelasan akan bertemu lagi.

Kali ini, Arsenal masih dilatih oleh Mikel Arteta. Sedangkan, Man City tak lagi ditangani Pep Guardiola. Posisinya digantikan Enzo Maresca yang dulu jadi penerus pria asal Spanyol itu di kursi asisten pelatih.

Tidak heran bila duel ini disebut-sebut sebagai adu encer dua bekas asisten Guardiola. Sorotan lebih akan tertuju pada Maresca karena menjadi suksesor langsung pria berkepala plontos tersebut.

 

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