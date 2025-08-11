Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Penyebab Liverpool Kalah dari Crystal Palace di Community Shield 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |07:58 WIB
5 Penyebab Liverpool Kalah dari Crystal Palace di Community Shield 2025
Liverpool kala berlaga. (Foto: Liverpool)
A
A
A

LIMA penyebab Liverpool kalah dari Crystal Palace di Community Shield 2025. Salah satunya gara-gara Mohamed Salah.

Ya, Liverpool harus telan pil pahit jelang dimulainya musim 2025-2026. Mereka gagal merebut gelar juara Community Shield 2025 usai tumbang di tangan Crystal Palace.

Berlaga di Stadion Wembley, London, Inggris, pada Minggu 10 Agustus 2025 malam WIB, The Reds -julukan Liverpool- kalah adu penalti dengan skor 2-3. Laga harus dilanjutkan ke babak adu penalti karena skor 2-2 terus terjaga di waktu normal.

Kekalahan Liverpool jadi sorotan besar. Pasalnya, mereka favorit juara di laga ini. Apalagi, Liverpool berstatus juara Liga Inggris musim lalu. Sejumlah faktor pun jadi penyebab kekalahan The Reds. Apa saja?

Berikut 5 Penyebab Liverpool Kalah dari Crystal Palace di Community Shield 2025:

1. Lini Pertahanan Rapuh

Crystal Palace vs Liverpool. (Foto: Instagram/liverpoolfc)

Salah satu penyebab Liverpool kalah dari Crystal Palace di Community Shield 2025 berkaitan dengan lini pertahanan. Pelatih Liverpool, Arne Slot, pun mengakui lini pertahanannya rapuh saat menghadapi Crystal Palace semalam.

Alhasil, keunggulan Liverpool dua kali berhasil dikejar oleh tim lawan. Bahkan, Crystal Palace sejatinya berpeluang mencetak lebih banyak gol karena mendapat peluang emas berulang kali. Beruntung, Alisson Becker kerap melakukan penyelamatan akhir.

"Mungkin perlu sedikit penyesuaian di lini pertahanan," ucap Arne Slot usai laga, dikutip dari Sky Sports, Senin (11/8/2025).

2. Gagal Antisipasi Serangan Balik Cepat Crystal Palace

crystal palace foto crystal palace

Melawan Crystal Palace, tim yang ahli dalam serangan balik, memang menjadi masalah bagi Liverpool. Masalahnya menjadi lebih besar karena Slot tak menemukan solusinya.

Salah satu serangan balik cepat Palace yang berbuah manis terjadi pada babak kedua. Pada menit ke-77, Will Hughes berhasil merebut bola dari Gakpo, lalu Palace melakukan serangan balik. Umpan Adam Wharton kepada Ismail Sarr diselesaikan dengan manis. Tendangannya gagal diantisipasi Alisson. Skor pun jadi imbang 2-2.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
