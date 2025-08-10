Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Crystal Palace vs Liverpool di Community Shield 2025: The Reds Angkat Trofi?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |10:33 WIB
Prediksi Crystal Palace vs Liverpool di Community Shield 2025: The Reds Angkat Trofi?
Liverpool kala berlaga. (Foto: Liverpool)
A
A
A

PREDIKSI Crystal Palace vs Liverpool di Community Shield 2025 menarik diulas. Akankah The Reds -julukan Liverpool- angkat trofi juara?

Ya, laga seru Crystal Palace vs Liverpool akan digelar di Wembley Stadium, London, Inggris, pada Minggu (10/8/2025) pukul 21.00 WIB. Laga ini akan jadi penanda segera dimulainya musim 2025-2026.

UEFA Bikin Crystal Palace Turun Kasta, Liverpool dan Manchester United Ketiban Durian Runtuh!

1. Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace akan berlaga di Community Shield 2025-2026 karena berhasil rebut gelar juara Piala FA musim lalu. Kala itu, The Eagles -julukan Crystal Palace- jadi kampiun usai kalahkan Manchester City dengan skor 1-0.

Gelar itu jadi sangat berarti bagi Crystal Palace. Sebab, itu jadi gelar pertama mereka di Piala FA sepanjang sejarah setelah 119 tahun berdiri.

Di Community Shield 2025-2026, Crystal Palace akan hadapi lawan berat, yakni Liverpool. Musim lalu, Liverpool sukses keluar sebagai juara di pentas Liga Inggris.

Liverpool tentunya berambisi merebut trofi perdananya di awal musim ini. Bekal positif pun dimiliki pasukan Arne Slot.

Di laga uji coba pramusim 2025, The Reds bisa catatkan 4 kemenangan di 5 laga terakhirnya. Mohamed Salah cs hanya kalah 1 kali.

Kemenangan teranyar Liverpool didapat saat melawan Athletic Bilbao pada 5 Agustus 2025. Mereka menang dengan skor tipis 3-2 kala itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/45/3161876/liverpool-mZXb_large.jpg
5 Penyebab Liverpool Kalah dari Crystal Palace di Community Shield 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/45/3161848/crystal_palace_vs_liverpool-YHX3_large.jpg
Hasil Crystal Palace vs Liverpool di Community Shield 2025: The Reds Kalah Adu Penalti, The Eagles Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/45/3161414/liverpool_akan_menghadapi_crystal_palace_di_community_shield_2025-SELT_large.jpg
Liverpool Menang 2-0 atas Crystal Palace di Community Shield 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/45/3047289/community-shield-2024-kalah-adu-penalti-erik-ten-hag-nilai-manchester-united-bisa-imbangi-manchester-city-cYv5XMzsZm.jpg
Community Shield 2024: Kalah Adu Penalti, Erik Ten Hag Nilai Manchester United Bisa Imbangi Manchester City
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/11/1642477/hasil-kualifikasi-piala-dunia-2026-timnas-amputasi-indonesia-takluk-dari-irak-iei.webp
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026: Timnas Amputasi Indonesia Takluk dari Irak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/09/pelatih_timnas_inggris_thomas_tuchel.jpg
Tiga Pemain Timnas Inggris Tumbang! Tuchel Pusing Hadapi Kualifikasi Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement