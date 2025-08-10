Prediksi Crystal Palace vs Liverpool di Community Shield 2025: The Reds Angkat Trofi?

PREDIKSI Crystal Palace vs Liverpool di Community Shield 2025 menarik diulas. Akankah The Reds -julukan Liverpool- angkat trofi juara?

Ya, laga seru Crystal Palace vs Liverpool akan digelar di Wembley Stadium, London, Inggris, pada Minggu (10/8/2025) pukul 21.00 WIB. Laga ini akan jadi penanda segera dimulainya musim 2025-2026.

1. Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace akan berlaga di Community Shield 2025-2026 karena berhasil rebut gelar juara Piala FA musim lalu. Kala itu, The Eagles -julukan Crystal Palace- jadi kampiun usai kalahkan Manchester City dengan skor 1-0.

Gelar itu jadi sangat berarti bagi Crystal Palace. Sebab, itu jadi gelar pertama mereka di Piala FA sepanjang sejarah setelah 119 tahun berdiri.

Di Community Shield 2025-2026, Crystal Palace akan hadapi lawan berat, yakni Liverpool. Musim lalu, Liverpool sukses keluar sebagai juara di pentas Liga Inggris.

Liverpool tentunya berambisi merebut trofi perdananya di awal musim ini. Bekal positif pun dimiliki pasukan Arne Slot.

Di laga uji coba pramusim 2025, The Reds bisa catatkan 4 kemenangan di 5 laga terakhirnya. Mohamed Salah cs hanya kalah 1 kali.

Kemenangan teranyar Liverpool didapat saat melawan Athletic Bilbao pada 5 Agustus 2025. Mereka menang dengan skor tipis 3-2 kala itu.