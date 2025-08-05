Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pemain Termahal Liverpool Musim 2025-2026, Nomor 1 Tembus Rp2,4 Triliun!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |14:46 WIB
5 Pemain Termahal Liverpool Musim 2025-2026, Nomor 1 Tembus Rp2,4 Triliun!
5 Pemain Termahal Liverpool Musim 2025-2026. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
ADA 5 pemain termahal Liverpool di musim 2025-2026 ini yang menarik untuk diketahui. Sebab skuad Liverpool yang sekarang dihuni nama-nama mewah yang siap membantu The Reds meraih hasil terbaik di musim yang baru nanti.

Bahkan sekelas Mohamed Salah saja sudah tak masuk daftar lima pemain termahal tersebut. Lantas siapa saja mereka?

Berikut Pemain Termahal Liverpool Musim 2025-2026, Mengutip dari Transfermarkt:

1. Florian Wirtz (Rp2,4 Triliun)

Florian Wirtz
Florian Wirtz

Dari kelima pemain termahal ini, nama Florian Wirtz menjadi yang paling menonjol. Gelandang serang asal Jerman ini menempati posisi puncak dengan nilai transfer yang menembus angka Rp2,4 triliun.

Kedatangannya menjadi sorotan utama dan diharapkan mampu memberikan daya gedor baru bagi lini serang The Reds di musim 2025-2026. Wirtz didatangkan Liverpool di bursa transfer musim panas 2025 dari Bayer Leverkusen dengan mahar Rp2,1 triliun.

2. Alexis Mac Allister (Rp1,7 Triliun)

Alexis Mac Allister
Alexis Mac Allister

Posisi kedua ditempati oleh gelandang asal Argentina, Alexis Mac Allister. Pemain yang sudah lebih dulu menjadi andalan di lini tengah Liverpool ini memiliki nilai transfer sebesar Rp1,7 triliun.

Kontribusinya dalam mengatur serangan dan menjaga keseimbangan tim menjadikannya salah satu pemain kunci Liverpool di musim lalu. Kini Mac Allister dipercaya masih menjadi andalan pelatih Arne Slot di musim 2025-2026.

3. Dominik Szoboszlai (Rp1,3 Triliun)

Dominik Szoboszlai
Dominik Szoboszlai

Dominik Szoboszlai adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Hungaria yang saat ini bermain sebagai gelandang Liverpool. Pemain yang juga merupakan kapten Timnas Hungaria itu diketahui memiliki nilai pasar mencapai Rp1,3 Triliun.

Szoboszlai bergabung dengan Liverpool pada Juli 2023 dari RB Leipzig. Sebelumnya, ia juga pernah bermain untuk Red Bull Salzburg.

 

