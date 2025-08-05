Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arne Slot Girang Duel Liverpool vs Athletic Bilbao Berjalan Sengit: Sangat Menyenangkan untuk Dilihat!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |14:28 WIB
Arne Slot Girang Duel Liverpool vs Athletic Bilbao Berjalan Sengit: Sangat Menyenangkan untuk Dilihat!
Liverpool vs Newcastle United kala berlaga. (Foto: Liverpool)
PELATIH Liverpool, Arne Slot, girang mendapati duel Liverpool vs Athletic Bilbao dalam laga uji coba berjalan sengit. Menurutnya, pertandingan itu sangat menyenangkan untuk disaksikan.

Meski mendapat perlawanan sengit, Liverpool berhasil meraih kemenangan. Drama lima gol itu berakhir dengan kemenangan Liverpool dengan skor tipis 3-2.

Liverpool vs Newcastle United

1. Liverpool Menang Susah Payah

Ya, Liverpool harus menang susah payah kala menghadapi Newcastle United dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Anfield, Liverpool, Inggris, pada Selasa (5/8/2025) dini hari WIB. Liverpool pun menutup laga dengan kemenangan 3-2.

Tiga gol Liverpool tercipta lewat aksi Mohamed Salah (14) dan brace Cody Gakpo (55’ dan 70’). Sementara itu, Newcastle membalas 2 gol via aksi Oihan Sancet (29’) dan gol bunuh diri Cody Gakpo (64’).

Ini jadi kemenangan kedua Liverpool atas Newcastle United dalam laga uji coba jelang musim 2025-2026. Sebelumnya, di pertandingan pertama, Liverpool juga meraih kemenangan dengan skor 4-1.

 

