Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs PSM Makassar: Bojan Hodak Jamin Eliano Reijnders Cs Siap Menggila

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |03:05 WIB
Persib Bandung vs PSM Makassar: Bojan Hodak Jamin Eliano Reijnders Cs Siap Menggila
Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, ungkap persiapan timnya jelang menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan Super League 2025-2026. Dia memastikan Eliano Reijnders cs siap tampil menggila.

Persib dipastikan tampil dengan performa terbaik saat melawan PSM Makassar. Sebab, Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- tidak mau hilang poin dalam laga itu.

Persib Bandung vs Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/persib)

1. Duel Sengit

Duel sengit Persib Bandung vs PSM Makassar dalam laga tunda Super League 2025-2026 akan tersjai pada akhir pekan ini. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12/2025) pukul 19.00 WIB.

Bojan Hodak menegaskan timnya membidik kemenangan atas PSM agar tidak terlempar dari persaingan gelar juara. Untuk itu, mereka tidak boleh memandang remeh skuad Juku Eja -julukan PSM.

"Mereka punya pelatih baru dan beberapa pertandingan sebelumnya meraih hasil bagus. Mereka juga punya pemain yang bagus. Ini pertandingan yang tidak mudah," kata Hodak dilansir dari laman Persib, Sabtu (27/12/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/49/3191982/borneo_fc-TnPq_large.jpg
Rencana Borneo FC di Bursa Transfer Paruh Musim Super League 2025-2026, Rekrut Amunisi Baru seperti Persib Bandung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/49/3191981/teja_paku_alam-DM4x_large.jpg
Jadi Andalan di Persib Bandung, Ini Rahasia Konsistensi Teja Paku Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/49/3192043/federico_barba-9h5r_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Federico Barba di Persib Bandung yang Diisukan Pulang Kampung ke Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/49/3192030/psm_makassar-a17B_large.jpg
Persib Bandung Wajib Waspada! PSM Makassar Pertajam Lini Depan demi Cetak Banyak Gol
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660257/rumor-bursa-transfer-persib-bandung-siap-tebus-permanen-maarten-paes-dari-fc-dallas-too.webp
Rumor Bursa Transfer: Persib Bandung Siap Tebus Permanen Maarten Paes dari FC Dallas?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/13/marc_marquez_digotong_staf_tim_ducati_lenovo_usai.jpg
Bukan Soal Uang, Marc Marquez Disebut Nyaman Total Bersama Ducati
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement