Persib Bandung vs PSM Makassar: Bojan Hodak Jamin Eliano Reijnders Cs Siap Menggila

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, ungkap persiapan timnya jelang menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan Super League 2025-2026. Dia memastikan Eliano Reijnders cs siap tampil menggila.

Persib dipastikan tampil dengan performa terbaik saat melawan PSM Makassar. Sebab, Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- tidak mau hilang poin dalam laga itu.

1. Duel Sengit

Duel sengit Persib Bandung vs PSM Makassar dalam laga tunda Super League 2025-2026 akan tersjai pada akhir pekan ini. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12/2025) pukul 19.00 WIB.

Bojan Hodak menegaskan timnya membidik kemenangan atas PSM agar tidak terlempar dari persaingan gelar juara. Untuk itu, mereka tidak boleh memandang remeh skuad Juku Eja -julukan PSM.

"Mereka punya pelatih baru dan beberapa pertandingan sebelumnya meraih hasil bagus. Mereka juga punya pemain yang bagus. Ini pertandingan yang tidak mudah," kata Hodak dilansir dari laman Persib, Sabtu (27/12/2025).