HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Menang 2-0 atas Crystal Palace di Community Shield 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |16:47 WIB
Liverpool Menang 2-0 atas Crystal Palace di Community Shield 2025?
Liverpool akan menghadapi Crystal Palace di Community Shield 2025. (Foto: Laman resmi Liverpool)
A
A
A

LIVERPOOL menang 2-0 atas Crystal Palace di Community Shield 2025? Tidak berasa, Community Shield 2025 akan digelar di Stadion Wembley pada Minggu, 10 Agustus 2025 pukul 21.00 WIB. Hal itu berarti, Liga Inggris 2025-2026 akan bergulir seminggu lagi.

Community Shield merupakan ajang yang mempertemukan juara Liga Inggris dan Piala FA. Juara Liga Inggris adalah Liverpool, sedangkan penguasa Piala FA 2024-2025 adalah The Eagles -julukan Crystal Palace.

Trofi Community Shield diperebutkan Liverpool dan Crystal Palace besok lusa
Trofi Community Shield diperebutkan Liverpool dan Crystal Palace besok lusa

1. Liverpool 16 Kali Juara Community Shield

Liverpool 16 kali juara Community Shield. Pencapaian ini menempatkan The Reds -julukan Liverpool- sebagai klub ketiga dengan raihan trofi Community Shield terbanyak. Klub yang bermarkas di Stadion Anfield ini hanya kalah dari Manchester United (21) dan Arsenal (17).

Bagaimana dengan Crystal Palace? Sepanjang sejarah, klub yang bermarkas di Kota London ini belum pernah menjadi juara Community Shield.

2. Liverpool Punya Banyak Pemain Baru

Menyambut musim baru, The Reds -julukan Liverpol- diperkuat banyak pemain baru. Hingga 22 hari jelang bursa transfer musim panas 2025 ditutup, Liverpool telah mendatangkan delapan pemain baru.

Sebanyak delapan pemain baru yang dimaksud adalah Jeremie Frimpong, Armin Pecsi, Florian Wirtz, Milos Kerkez, Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman, Hugo Ekitike dan Will Wright. Jumlahnya menjadi sembilan jika Liverpool berhasil mendatangkan penyerang Newcastle United, Alexandre Isak.

 

