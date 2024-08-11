Community Shield 2024: Kalah Adu Penalti, Erik Ten Hag Nilai Manchester United Bisa Imbangi Manchester City

ERIK ten Hag menilai Manchester United bisa mengimbangi Manchester City meski harus kalah dalam perebutan trofi Community Shield 2024-2025. Setan Merah kalah 7-6 lewat drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal.

Ten Hag sama sekali tak khawatir dengan kekalahan timnya kali ini. Sebab menurutnya, Man United sudah bermain cukup baik dan memberikan perlawanan kepada Manchester City.

"Kami berhasil menyamai level Man City serta bertahan dengan baik," Kata Ten Hag dilansir dari laman Man United.

"Kami menciptakan peluang, kami menekan bola, dan saat menguasai bola kami memiliki beberapa peluang yang sangat bagus dari sini, jadi ada banyak hal positif yang bisa kami ambil," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Ten Hag juga menyoroti terkait penampilan penyerangnya, Marcus Rashford. Striker asal Inggris itu tampil mengecewakan setelah beberapa kali melewatkan peluang emasnya di depan gawang.

Kendati demikian, pandangan berbeda justru disampaikan Erik ten Hag. Menurutnya, Rashford sudah bermain dengan sangat baik dan hanya kurang beruntung di laga tersebut.