HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Kalah dari Manchester City di Community Shield 2024, Erik ten Hag Komentari Penampilan Marcus Rashford

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |02:15 WIB
Manchester United Kalah dari Manchester City di Community Shield 2024, Erik ten Hag Komentari Penampilan Marcus Rashford
Erik ten Hag dan Marcus Rashford (Foto: Man United)
A
A
A

MANCHESTER United gagal dalam perebutan trofi Community Shield 2024. Setan Merah kalah dari rival sekota mereka, Man City lewat drama adu penalti yang berakhir 7-6.

Usai pertandingan, Erik ten Hag memberikan komentar terkait penampilan penyerangnya, Marcus Rashford. Striker asal Inggris itu tampil mengecewakan setelah beberapa kali melewatkan peluang emasnya di depan gawang.

Kendati demikian, pandangan berbeda justru disampaikan Erik ten Hag. Menurutnya, Rashford sudah bermain dengan sangat baik dan hanya kurang beruntung di laga tersebut.

“Tidak, saya pikir dia beberapa kali berada di posisi yang sangat bagus, saya sangat senang dia berada di posisi itu," ujar Erik ten Hag dilansir dari laman thepeoplesperson.

Ten Hag bersikeras bahwa Rashford cukup berpengalaman untuk mengatasi kelemahan. Sang pelatih yakin begitu pemainnya itu mencetak satu gol maka dia bisa menemukan kembali sentuhan terbaiknya bersama Setan Merah.

"Saya rasa dia hanya perlu untuk terus melakukan itu. Cepat atau lambat dia akan kembali ke permainan terbaiknya bersama kami," ujarnya lagi.

