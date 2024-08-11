Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Fakta Manchester City Juara Community Shield 2024, Nomor 1 Mental Pemenang

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |01:11 WIB
5 Fakta Manchester City Juara Community Shield 2024, Nomor 1 Mental Pemenang
Man City juara Community Shield 2024 usai menang adu penalti atas Man United (Foto: Instagram/Man City)
A
A
A

LIMA fakta Manchester City juara Community Shield 2024 akan dibahas Okezone. The Citizens merebut trofi juara usai menang 7-6 lewat babak adu penalti.

Kedua tim saling berhadapan di Stadion Wembley, Sabtu (11/8/2024) malam WIB. Berikut lima fakta Manchester City juara Community Shield 2024

5. Bermain Efektif


Manchester City bermain efektif sepanjang pertandingan. Pasukan Pep Guardiola juga cukup disiplin menghalau gempuran serangan dari pasukan Setan Merah.

The Citizens juga menunjukkan semangat juang hingga akhir. Hal itu mereka buktikan lewat gol Bernardo Silva di menit-menit akhir yang memaksa Man United bermain hingga adu penalti.

4. Eksekutor Penalti


Pelatih Pep Guardiola menunjuk para penendang penalti dengan sangat baik. Meski gagal pada percobaan pertama dari Bernardo Silva, Manchester City berhasil mencetak gol di tendangan berikutnya.

Kiper mereka, Ederson yang ditunjuk sebagai eksekutor bahkan berhasil melakukan tugas dengan apik. Manuel Akanji pun menjadi penentu kemenangan Man City sebagai penendang terakhir.

