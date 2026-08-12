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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Era Emas Kejayaan Sepakbola Inggris Akan Meriahkan Stadion Gelora Bung Karno

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |22:58 WIB
Era Emas Kejayaan Sepakbola Inggris Akan Meriahkan Stadion Gelora Bung Karno
Stadion Utama Gelora Bung Karno akan dipanaskan oleh para pesepakbola dari era kejayaan Liga Inggris (Foto: Sekretariat Negara)
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JAKARTA – Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, akan dipanaskan oleh para pesepakbola dari era kejayaan Liga Inggris. Laga bertajuk Champions Impact in Jakarta: The Rivalry Returns 2026, itu akan digelar pada Sabtu, 10 Oktober 2026 pukul 18.00 WIB.

Laga ini mempertemukan United Legends, yang dipimpin para legenda Manchester, melawan North London Legends. Kedua tim sama-sama memiliki daya tariknya tersendiri.

Trofi Liga Inggris (Premier League)

United Legends diperkuat para pemain yang mendominasi era emas Premier League dan mengangkat trofi demi trofi. Sementara, North London Legends diperkuat para pemain yang mencatatkan rekor tak tertandingi dengan menjuarai liga tanpa sekali pun terkalahkan sepanjang musim.

1. Bintang Terbaik

Kedua skuad akan diisi para bintang yang mewakili era terbaik masing-masing tim. Daftar pemain lengkap akan diumumkan secara bertahap melalui akun Instagram resmi @the_rivalry_returns.

“Untuk pertama kalinya di Indonesia, para legenda yang pernah membela kedua tim besar ini akan saling berhadapan di lapangan. Pengalaman yang selama ini hanya bisa dinikmati lewat siaran televisi atau arsip pertandingan bersejarah kini dapat disaksikan secara langsung,” kata Managing Director Allive Creative Indonesia, Tony Jeon.

“Para penggemar sepakbola Indonesia akan memiliki kesempatan langka untuk menyaksikan para ikon dunia kembali ke lapangan dan menghidupkan kembali salah satu rivalitas paling berkesan dalam sejarah sepakbola,” imbuhnya.

Di luar pertandingan, berbagai program dihadirkan untuk mendekatkan para penggemar dengan para legenda. Coaching clinic memberi kesempatan bagi para pemain muda berbakat Indonesia untuk belajar langsung dari legenda kelas dunia, sementara meet & greet membuka peluang bagi penggemar untuk bertemu dan berinteraksi langsung dengan para pemain.

 

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