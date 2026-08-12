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5 Calon Kuat Juara Liga Inggris 2026-2027, Nomor 1 Catatkan Back to Back?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |18:20 WIB
5 Calon Kuat Juara Liga Inggris 2026-2027, Nomor 1 Catatkan <i>Back to Back</i>?
Berikut lima calon kuat juara Liga Inggris 2026-2027 (Foto: Premier League)
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BERIKUT lima calon kuat juara Liga Inggris 2026-2027. Salah satunya berpotensi mencatatkan back to back alias beruntun!

Liga Inggris 2026-2027 akan bergulir mulai 22 Agustus. Persaingan juara diprediksi semakin sengit karena tiga dari lima kandidat juara melakukan pergantian di kursi pelatih.

Lalu, siapa saja calon-calon kuat juara Liga Inggris 2026-2027? Simak ulasan berikut ini.

5 Calon Kuat Juara Liga Inggris 2026-2027

1. Arsenal

Pelatih Mikel Arteta memberi instruksi di Final Liga Champions 2025-2026 (Foto: Arsenal)

Pasukan Mikel Arteta memasuki Liga Inggris 2026-2027 dengan status juara bertahan. Secara logis, Arsenal akan jadi kandidat terkuat juara. Jika demikian, The Gunners akan mencatatkan back to back pertama sejak 1934-1935!

Sejumlah kekurangan musim lalu sudah dibenahi dengan kedatangan Bruno Guimaraes (Newcastle United) dan Christos Tzolis (Club Brugge). Arsenal siap untuk meraih gelar ke-15 sepanjang sejarah berdirinya klub di Liga Inggris!

2. Chelsea

Chelsea vs AC Milan di Indonesia Super Cup 2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

klub satu ini mengganti pelatih ke Xabi Alonso yang berpengalaman membawa Bayer Leverkusen juara Liga Jerman. Soal skuad, Chelsea terhitung lengkap dari mulai penjaga gawang hingga penyerang.

The Blues punya keuntungan yakni tidak berlaga di kompetisi Eropa musim depan. Tenaga dan fokus yang tidak terbelah itu pernah membuahkan gelar juara Liga Inggris di masa lalu. Alonso bukan tidak mungkin akan mengulanginya.

3. Manchester United

Manchester United. (Foto: Instagram/manutd)

Pembelian Iblis Merah di bursa transfer musim panas 2026 menuai pujian. Kepergian Casemiro bisa ditutup oleh Andrey Santos lalu Man United juga merekrut gelandang berpengalaman Youri Tielemans untuk memperkuat lini tengah.

Satu-satunya yang bisa menghambat Man United adalah minimnya pengalaman pelatih Michael Carrick. Akan tetapi, musim lalu Bruno Fernandes dan kawan-kawan bisa membuktikan polesan pria asal Inggris tersebut cukup oke terutama di paruh akhir.

 

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