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5 Calon Top Skor Liga Inggris 2026-2027, Nomor 1 Masih Jadi Favorit Mutlak!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |16:54 WIB
5 Calon Top Skor Liga Inggris 2026-2027, Nomor 1 Masih Jadi Favorit Mutlak!
Alexander Isak vs Erling Haaland siap bersaing memperebutkan status top skor Liga Inggris 2026-2027. (Foto: SkySports)
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PERSAINGAN memperebutkan gelar Premier League Golden Boot atau sepatu emas Liga Inggris musim 2026-2027 kembali memanas. Meskipun Erling Haaland mendominasi dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah penyerang papan atas siap memberikan tantangan serius untuk meruntuhkan takhtanya.

Ya, sejauh ini striker Manchester City itu masih menjadi favorit mutlak untuk memenangkan gelar pencetak gol terbanyak atau top skor di Liga Inggris 2026-2027. Namun, pergantian pelatih Man City dari Josep Guardiola ke Enzo Maresca akankah membuat Haaland tetap tajam?

Berikut 5 Calon Top Skor Liga Inggris 2026-2027:

1. Erling Haaland (Manchester City)

Erling Haaland. (Foto: Instagram/mancity)
Erling Haaland. (Foto: Instagram/mancity)

Sebagai favorit utama, Haaland memiliki catatan gol yang mencengangkan dengan 112 gol dari 132 penampilan di Liga Inggris. Jika kondisinya tetap bugar, akan sangat sulit untuk menggeser posisi striker asal Norwegia ini.

Namun, ada sedikit keraguan mengenai stabilitas Manchester City menyusul kepergian Guardiola dari kursi pelatih, yang menambah faktor ketidakpastian bagi tim. Haaland harus bisa langsung nyetel dengan gaya permainan Enzo Maresca jika ingin merebut top skor di musim 2026-2027.

2. Alexander Isak (Liverpool)

Alexander Isak
Alexander Isak

Musim lalu menjadi tahun yang sulit bagi Isak setelah kepindahannya dengan rekor transfer Inggris senilai 125 juta pounds (Rp3 triliun) tidak berjalan sesuai ekspektasi. Hanya mencetak tiga gol liga akibat cedera, Isak kini memikul ekspektasi besar di Liverpool.

Mengingat Isak pernah mencetak lebih dari 20 gol dalam dua musim beruntun di Newcastle, pemain ini sangat dituntut untuk membuktikan bahwa dirinya layak mengenakan seragam The Reds.

3. Igor Thiago (Brentford)

Igor Thiago thiago01
Igor Thiago thiago01

Thiago muncul sebagai bintang baru yang paling mengejutkan pada musim 2025-2026. Setelah bangkit dari cedera ACL yang sempat mengancam kariernya, ia membuktikan ketajamannya dengan mencatatkan 22 gol, hanya kalah dari Haaland yang musim lalu mencetak 27 gol.

 

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