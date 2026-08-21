3 Klub Promosi Liga Inggris 2026-2027, Nomor 1 Dilatih Frank Lampard dan Siap Tantang Arsenal di Laga Pembuka!

PANGGUNG kasta tertinggi Liga Inggris musim 2026-2027 kembali kedatangan wajah-wajah baru yang siap memberikan kejutan. Sebanyak tiga tim sukses merebut tiket promosi dari divisi Championship untuk bersaing dengan jajaran raksasa Premier League musim ini.

Ketiga klub debutan di kasta teratas tersebut adalah Coventry City, Ipswich Town, dan Hull City. Masing-masing tim tentu membawa ambisi besar serta kisah perjuangan yang unik untuk bisa bertahan di kompetisi paling elite di tanah Inggris ini.

Berikut 3 Klub Promosi Liga Inggris 2026-2027:

1. Coventry City

Ole Romeny mencetak gol di laga Oxford United vs Coventry City (Foto: Oxford United)

Coventry City sukses memastikan diri kembali ke kasta tertinggi setelah mengunci gelar juara Championship 2025-2026. Keberhasilan ini menjadi momen manis bagi klub berjuluk The Sky Blues yang sempat lama absen dari panggung utama Premier League sejak terdegradasi pada musim 2001-2002, bahkan sempat terdampar hingga divisi empat (League Two) sebelum akhirnya bangkit di bawah asuhan Frank Lampard.

Dalam sejarahnya, klub ini pernah merengkuh trofi bergengsi Piala FA 1986-1987 setelah mengalahkan Tottenham Hotspur di Wembley, serta menjuarai Piala Liga Inggris 2016-2017. Menariknya, Coventry langsung dihadapkan pada ujian berat dengan menantang sang juara bertahan Arsenal pada laga pembuka musim ini, Sabtu 22 Agustus 2026 dini hari WIB.

2. Ipswich Town

Chelsea vs Ipswich Town di Liga Inggris 2024-2025 (Foto: Premier League)

Ipswich Town mengamankan tiket promosi otomatis secara dramatis setelah langsung bangkit usai terdegradasi dari Premier League pada musim 2024-2025 di peringkat ke-19. Klub berjuluk The Tractor Boys ini membuktikan kapasitasnya dengan tampil impresif dan finis sebagai runner-up Championship musim lalu.

Meskipun sempat naik turun kasta sejak awal tahun 2000-an, Ipswich memiliki sejarah prestasi yang sangat mentereng. Mereka pernah menjadi juara kasta tertinggi Liga Inggris (First Division) pada musim 1961-1962, merengkuh trofi Piala FA 1977-1978, hingga menjuarai panggung Eropa lewat ajang UEFA Cup (kini Liga Europa) 1980-1981.