Prediksi Arsenal vs Coventry City di Liga Inggris 2026-2027: The Gunners Bakal Pesta Gol?

LONDON – Arsenal akan mengawali langkah mereka dalam mempertahankan gelar juara Liga Inggris musim 2026-2027 dengan menghadapi Coventry City di Emirates Stadium, London, pada Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 02.00 WIB. Sebagai juara bertahan yang difavoritkan kembali meraih trofi, The Gunners –julukan Arsenal– bertekad meraih poin penuh di hadapan pendukung sendiri.

Di sisi lain, Coventry City hadir sebagai tim promosi yang penuh ambisi setelah absen dari kasta tertinggi sepak bola Inggris selama 25 tahun. Bagi skuad asuhan Frank Lampard, laga ini menjadi ujian sesungguhnya untuk menunjukkan mereka mampu bersaing di level Premier League musim ini.

1. Momentum Positif Pasukan Mikel Arteta

Arsenal menyambut laga perdana ini dengan rasa percaya diri tinggi. Pasukan Mikel Arteta baru saja menunjukkan dominasi mereka saat menaklukkan Manchester City 3-0 dalam ajang Community Shield 2026 pekan lalu, lewat gol-gol cepat Riccardo Calafiori, Kai Havertz, dan sang kapten, Martin Odegaard.

Musim lalu, The Gunners tampil fenomenal dengan mengumpulkan 85 poin untuk menyegel gelar liga. Meski sempat menelan kekalahan pahit di final Liga Champions 2025-2026 melawan Paris Saint-Germain (PSG) melalui adu penalti, motivasi Arsenal untuk membuktikan gelar domestik mereka bukanlah sebuah kebetulan tetap membara.

Dalam bursa transfer musim panas ini, Arsenal juga telah memperkuat skuad dengan mendatangkan pemain baru seperti Bruno Guimaraes, Piero Hincapie, Christos Tzolis, dan Illan Meslier. Kehadiran amunisi baru ini diharapkan mampu menjaga konsistensi tim sepanjang musim yang panjang.

Arsenal di Community Shield 2026. (Foto: Instagram/arsenal)

2. Ujian Berat bagi Coventry

Bagi Coventry City, promosi ke Premier League setelah menjuarai EFL Championship dengan 95 poin merupakan pencapaian luar biasa. Frank Lampard kini memikul tugas berat untuk membawa timnya bertahan di kasta tertinggi, dengan mengandalkan delapan pemain baru, termasuk Caleb Yirenkyi sebagai rekrutan kunci.