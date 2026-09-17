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Hitung-hitungan Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2026-2027 Setelah Menang 1-0 atas FC Seoul

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |17:27 WIB
Hitung-hitungan Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2026-2027 Setelah Menang 1-0 atas FC Seoul
Persib Bandung buka jalan lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Instagram/@persib)
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HITUNG-hitungan Persib Bandung lolos 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027 setelah menang 1-0 atas FC Seoul akan diulas Okezone. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- secara luar biasa menumbangkan tuan rumah FC Seoul di laga pertama Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 yang berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Rabu 16 September 2026 malam WIB.

Gol tunggal kemenangan Persib Bandung dicetak Julio Cesar pada menit kelima, memanfaatkan sepak pojok Marc Klok. Kemenangan ini membuka jalan skuad asuhan Igor Tolic ambil bagian di 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027.

Julio Cesar cetak gol kemenangan Persib Bandung melawan FC Seoul.(Foto: Instagram/@persib)
Julio Cesar cetak gol kemenangan Persib Bandung melawan FC Seoul.(Foto: Instagram/@persib)

1. Minimal 3 Kemenangan Lagi

Untuk lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027, Persib Bandung diprediksi membutuhkan tiga kemenangan lagi dari lima pertandingan sisa. Koleksi 12 angka sudah cukup bagi Persib Bandung untuk lolos ke fase gugur.

Musim lalu, Persib Bandung finis sebagai juara Grup G dengan 13 angka. Persib Bandung unggul tiga angka atas Bangkok United yang finis sebagai runner-up Grup G dengan 10 poin.

Dii fase grup AFC Champions League 2 2025-2026, bahkan ada tim yang hanya mengoleksi delapan angka tapi lolos ke 16 besar. Saat itu, Cong An Ha Noi FC melaju ke 16 besar setelah finis sebagai runner-up Grup E dengan delapan angka.

Sementara itu, Ratchaburi FC mengemas sembilan angka dan finis sebagai runner-up Grup F. Kemudian, ada Pohang Steelers yang mengoleksi 13 angka saat finis sebagai runner-up Grup H.

 

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