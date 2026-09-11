7 Pesepakbola yang Tolak Bela Persija dan Persib, Nomor 1 Bikin Jakmania Sakit Hati

PERGERAKAN bursa transfer sepak bola Indonesia kerap diwarnai cerita menarik, terutama ketika melibatkan dua tim dengan rivalitas paling panas, yakni Persija Jakarta dan Persib Bandung. Di balik ketatnya persaingan tersebut, ada sejumlah pemain bintang yang secara blak-blakan pernah menolak pinangan salah satu dari dua klub raksasa ini demi pertimbangan karier, loyalitas, hingga faktor psikologis.

Berikut adalah daftar pemain yang pernah menolak pinangan klub rival bebuyutan ini:

1. Mariano Peralta

Mariano Peralta cetak gol di laga Persib Bandung vs Manila Digger FC (Foto: Persib Bandung)

Menjelang bergulirnya musim kompetisi 2026-2027, bintang asal Argentina ini sempat menjalin komunikasi intensif dengan Persija Jakarta. Namun, ia secara tegas menolak tawaran Macan Kemayoran dan memilih bergabung dengan Persib Bandung karena faktor partisipasi di kompetisi Asia seperti AFC Champions League 2 dan ASEAN Club Championship.

Kepindahan mengejutkan Peralta ke Persib jelas membuat fans Macan Kemayoran, The Jakmania sakit hati. Namun, kini Jakmania siap memberikan tekanan kepada Peralta yang bakal tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), saat melawan Persija pada Sabtu 12 September 2026.

2. Ricky Kambuaya

Ricky Kambuaya cetak 2 gol di laga Madura United vs Dewa United (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Gelandang andalan timnas ini sempat menjadi komoditas panas usai tampil gemilang bersama Persebaya Surabaya. Saat diperebutkan oleh Persija Jakarta dan Persib Bandung, gelandang asal Papua ini akhirnya menjatuhkan pilihan ke Maung Bandung setelah berkonsultasi dengan rekannya, Rachmat Irianto, dan memilih untuk tetap bermain bersama di tim yang sama.

3. Bojan Malisic

Bojan Malisic

Bek tangguh asal Serbia ini pernah secara terang-terangan menyatakan penolakannya jika suatu saat mendapat tawaran untuk bergabung dengan Persija Jakarta. Selama berseragam Persib, ia sangat menghormati hubungan emosionalnya dengan Bobotoh sehingga menutup pintu rapat-rapat untuk klub rival ibu kota tersebut.

4. Fabiano Beltrame

Sebelum resmi berlabuh ke Persib Bandung pada tahun 2019 silam, bek naturalisasi asal Brasil ini sempat mendapat bujukan dari manajemen Persija Jakarta untuk kembali bergabung. Kendati demikian, ia memilih menolak tawaran tersebut demi memegang komitmen dan kesepakatan lisan yang sudah lebih dulu ia bangun dengan pihak Maung Bandung.