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Piala Super Italia 2026: Laga Inter Milan vs Lazio Berpotensi Digelar di AS!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |01:15 WIB
Piala Super Italia 2026: Laga Inter Milan vs Lazio Berpotensi Digelar di AS!
Piala Super Italia 2026 yang akan mempertemukan Inter Milan vs Lazio berpotensi digelar di Amerika Serikat (Foto: Inter Milan)
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DUEL Piala Super Italia 2026 yang akan mempertemukan Inter Milan vs Lazio berpotensi digelar di Amerika Serikat (AS). Tapi, Stadion San Siro atau Giuseppe Meazza di Milan, Italia, tetap jadi opsi.

Menurut Football Italia, Sabtu (19/9/2026), partai tersebut akan digelar di antara 21-23 Desember. Tapi, venue pertandingan hingga kini masih belum ditentukan.

1. Dua Negara

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Sejauh ini, ada dua negara yang menyatakan tertarik sebagai tuan rumah laga Piala Super Italia 2026. Selain AS, Maroko sempat mengajukan proposal tetapi kemudian mandek.

Sementara, proposal dari AS hingga kini belum diterima Lega Calcio selaku operator kompetisi Serie A. Begitu ada penawaran resmi, dewan direksi segera mengambil keputusan dan menentukan lokasi.

Bila jadi di Negeri Paman Sam, kemungkinan laga Inter Milan vs Lazio kemungkinan digelar di Wilayah Pantai Timur. Tapi, kota penyelenggara pertandingan masih belum pasti.

Andai semua proposal atau penawaran gagal, maka Lega Calcio sudah menyiapkan opsi yakni Stadion San Siro! Keputusan sepertinya akan diambil pada akhir September 2026.

 

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