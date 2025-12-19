Napoli Sikat AC Milan 2-0 di Semifinal Piala Super Italia 2025, Antonio Conte: Kami Ingin Bertarung untuk Trofi!

RIYADH – Napoli sukses memadamkan AC Milan 2-0 pada laga semifinal Piala Super Italia 2025. Antonio Conte mengakui I Partenopei lapar untuk memenangi trofi.

Duel Napoli vs AC Milan itu berlangsung di Stadion Al Awwal Park, Riyadh, Arab Saudi, Jumat (19/12/2025) dini hari WIB. Dua gol kemenangan dicetak oleh David Neres (39’) dan Rasmus Hojlund (63’).

1. Berjuang Meraih Kemenangan

Usai laga, Conte mengaku senang melihat anak asuhnya berjuang untuk meraih kemenangan demi menggapai trofi pertama musim ini. Apalagi, Napoli tengah dihadapkan pada tren negatif.

“Saya sadar akan membosankan jika berkata seperti ini terus, tapi ketika Anda bermain setiap tiga hari sekali dengan sedikit pemain yang tersedia, kemunduran sulit untuk dihindari,” kata Conte, dikutip dari Football Italia, Jumat (19/12/2025).

“Itulah yang terjadi pekan lalu dan bisa terulang di masa depan. Kami ingin menampilkan performa yang luar biasa melawan tim yang penuh pemain berbakat. Gaya sepakbola kami sangat energetik dan menuntut, kami tidak hanya bertahan dan menyerang balik,” seru pria asal Italia itu.

“Saya senang karena anak-anak bisa menunjukkan mereka ingin jadi penantang untuk trofi (Piala Super Italia) ini,” tegas Conte.