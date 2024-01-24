Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Lautaro Martinez Girang Bukan Main Bawa Inter Milan Juara Piala Super Italia 3 Kali Beruntun

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |06:09 WIB
Lautaro Martinez Girang Bukan Main Bawa Inter Milan Juara Piala Super Italia 3 Kali Beruntun
Inter Milan juara Piala Super Italia 2023. (Foto: Inter Milan)
A
A
A

RIYADH – Penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez, girang bukan main sukses membawa timnya juara Piala Super Italia tiga kali beruntun. Hal itu terjadi usai Lautaro menjadi pahlawan kemenangan Il Nerazzurri -julukan Inter Milan- di final Piala Super Italia 2023.

Sebagaimana diketahui, Inter Milan sukses meraih gelar juara Piala Super Italia 2023 usai mengalahkan Napoli 1-0 di final yang digelar di Al-Awwal Park, Riyadh, Arab Saudi, pada Selasa 23 Januari 2024 dini hari WIB. Nerazzurri menang tipis lewat gol telat Lautaro Martinez di menit-menit akhir pertandingan.

Inter Milan

Pemain Timnas Argentina itu mencetak gol kemenangan usai menyambut umpan tarik Benjamin Pavard. Sementara itu, Napoli bermain dengan 10 pemain sejak satu jam setelah kartu kuning kedua untuk Giovanni Simeone sehingga mereka bermain lebih bertahan.

Bagi Inter Milan, gelar Piala Super Italia 2023 merupakan gelar ketiga berturut-turut di bawah asuhan Simone Inzaghi setelah sebelumnya juara pada edisi 2021 dan 2022. Usai bawa Inter Milan raih gelar itu, Lautaro Martinez pun senang bukan main.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/47/3102011/hasil-inter-milan-vs-ac-milan-di-final-piala-super-italia-2024-menang-comeback-3-2-rossoneri-juara-8xg8GQaXvS.jpg
Hasil Inter Milan vs AC Milan di Final Piala Super Italia 2024: Menang Comeback 3-2, Rossoneri Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/47/3101268/hasil-juventus-vs-ac-milan-di-semifinal-piala-super-italia-2024-rossoneri-menang-comeback-2-1-6J7ThKZ0QZ.jpg
Hasil Juventus vs AC Milan di Semifinal Piala Super Italia 2024: Rossoneri Menang Comeback 2-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/47/3100937/hasil-inter-milan-vs-atalanta-di-semifinal-piala-super-italia-2024-denzel-dumfries-cetak-brace-nerazzurri-melenggang-ke-final-bZHjbGeaav.jpg
Hasil Inter Milan vs Atalanta di Semifinal Piala Super Italia 2024: Denzel Dumfries Cetak Brace, Nerazzurri Melenggang ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/47/2958934/hasil-napoli-vs-inter-milan-di-final-piala-super-italia-2023-nerazzurri-menang-tipis-1-0-pBT09QFxRM.JPG
Hasil Napoli vs Inter Milan di Final Piala Super Italia 2023: Nerazzurri Menang Tipis 1-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/50/1640155/pernyataan-kontroversial-gervonta-davis-seputar-kematian-tokoh-tinju-victor-conte-zsi.webp
Pernyataan Kontroversial Gervonta Davis Seputar Kematian Tokoh Tinju Victor Conte
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/29/yohanes_saut.jpg
Yohanes Saut Bersyukur Tembus Babak Utama Korea Masters 2025 meski Cedera Lutut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement