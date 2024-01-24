Lautaro Martinez Girang Bukan Main Bawa Inter Milan Juara Piala Super Italia 3 Kali Beruntun

RIYADH – Penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez, girang bukan main sukses membawa timnya juara Piala Super Italia tiga kali beruntun. Hal itu terjadi usai Lautaro menjadi pahlawan kemenangan Il Nerazzurri -julukan Inter Milan- di final Piala Super Italia 2023.

Sebagaimana diketahui, Inter Milan sukses meraih gelar juara Piala Super Italia 2023 usai mengalahkan Napoli 1-0 di final yang digelar di Al-Awwal Park, Riyadh, Arab Saudi, pada Selasa 23 Januari 2024 dini hari WIB. Nerazzurri menang tipis lewat gol telat Lautaro Martinez di menit-menit akhir pertandingan.

Pemain Timnas Argentina itu mencetak gol kemenangan usai menyambut umpan tarik Benjamin Pavard. Sementara itu, Napoli bermain dengan 10 pemain sejak satu jam setelah kartu kuning kedua untuk Giovanni Simeone sehingga mereka bermain lebih bertahan.

Bagi Inter Milan, gelar Piala Super Italia 2023 merupakan gelar ketiga berturut-turut di bawah asuhan Simone Inzaghi setelah sebelumnya juara pada edisi 2021 dan 2022. Usai bawa Inter Milan raih gelar itu, Lautaro Martinez pun senang bukan main.