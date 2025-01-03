Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Inter Milan vs Atalanta di Semifinal Piala Super Italia 2024: Denzel Dumfries Cetak Brace, Nerazzurri Melenggang ke Final!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |04:27 WIB
Denzel Dumfries antar Inter Milan lolos ke final Piala Super Italia 2024. (Foto: Laman resmi Inter Milan)
A
A
A

HASIL Inter Milan vs Atalanta di semifinal Piala Super Italia 2024 sudah diketahui. Setelah bermain 90 menit di King Saud University Stadium, Riyadh, Arab Saudi pada Jumat (3/1/2025) dini hari WIB, Nerazzurri -julukan Inter Milan- menang 2-0.

Gol-gol kemenangan Inter Milan dicetak via brace Denzel Dumfries pada menit 49 dan 61. Berkat kemenangan ini, Inter Milan pun melenggang ke final Piala Super Italia 2024.

Dalam partai puncak yang digelar di King Saud University Stadium, Riyadh pada Selasa 7 Januari 2025 dini hari WIB, Inter Milan akan menantang pemenang laga semifinal lain yang mempertemukan Juventus dan AC Milan pada Sabtu, 4 Januari 2025 dini hari WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Starter Inter Milan vs Atalanta di Piala Super Italia 2024. (Foto: Instagram/@inter)

Starter Inter Milan vs Atalanta di Piala Super Italia 2024. (Foto: Instagram/@inter)

Baik pelatih Inter Milan Simone Inzaghi dan juru taktik Atalanta Gian Piero Gasperini sama-sama menurunkan skuad terbaiknya dalam laga kali ini. Simone Inzaghi masih mengandalkan formasi 3-5-2 dengan mengandalkan duet Marcus Thuram dan Lautaro Martinez sebagai ujung tombak.

Di sisi lain, pelatih Gian Piero Gasperini menurunkan formasi yang identik dengan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, yakni 3-4-3. Status La Dea -julukan Atalanta- yang kini memuncaki klasemen sementara Liga Italia 2024-2025, membuat mereka berani mengambil alih jalannya laga sejak babak pertama dimulai.

Sayangnya, tidak ada gol tercipta di babak pertama. Skor sama kuat 0-0 bertahan hingga babak pertama usai.

Halaman:
1 2
      
