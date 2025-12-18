Jadwal Piala Super Italia 2025: Napoli vs AC Milan, Inter Milan Ditantang Bologna

Simak jadwal Piala Super Italia 2025 yang akan diawali dengan Napoli vs AC Milan (Foto: AC Milan)

JADWAL Piala Super Italia 2025 sudah diketahui. Napoli menghadapi AC Milan sedangkan Inter Milan ditantang Bologna.

Piala Super Italia 2025 masih memakai format empat tim seperti halnya dua edisi terakhir. Pertandingan juga akan digelar di King Saud University Stadium, Riyadh, Arab Saudi.

1. Liga Italia dan Coppa Italia

Keempat tim itu berasal dari juara dan runner up Liga Italia serta juara dan runner up Coppa Italia. Napoli datang sebagai pemilik scudetto sedangkan Bologna adalah kampiun piala domestik.

Sedangkan, AC Milan adalah runner up Coppa Italia dan Inter Milan finis di belakang Napoli musim lalu. Karena itu, Rossoneri menghadapi I Partenopei sementara Nerazzurri ditantang Bologna.

Laga pertama akan mempertemukan Napoli vs AC Milan. Duel itu dijadwalkan berlangsung di King Saud University Stadium, Jumat 19 Desember 2025 pukul 02.00 WIB.

Musim ini, kedua tim sudah bertemu di giornata 5 Liga Italia di mana Milan menang 2-1! Kondisi Napoli yang tengah compang-camping juga bikin Il Diavolo Rosso diunggulkan untuk melaju ke final.