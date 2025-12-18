Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jadwal Piala Super Italia 2025: Napoli vs AC Milan, Inter Milan Ditantang Bologna

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |13:34 WIB
Jadwal Piala Super Italia 2025: Napoli vs AC Milan, Inter Milan Ditantang Bologna
Simak jadwal Piala Super Italia 2025 yang akan diawali dengan Napoli vs AC Milan (Foto: AC Milan)
A
A
A

JADWAL Piala Super Italia 2025 sudah diketahui. Napoli menghadapi AC Milan sedangkan Inter Milan ditantang Bologna.

Piala Super Italia 2025 masih memakai format empat tim seperti halnya dua edisi terakhir. Pertandingan juga akan digelar di King Saud University Stadium, Riyadh, Arab Saudi.

1. Liga Italia dan Coppa Italia

AC Milan vs Napoli

Keempat tim itu berasal dari juara dan runner up Liga Italia serta juara dan runner up Coppa Italia. Napoli datang sebagai pemilik scudetto sedangkan Bologna adalah kampiun piala domestik.

Sedangkan, AC Milan adalah runner up Coppa Italia dan Inter Milan finis di belakang Napoli musim lalu. Karena itu, Rossoneri menghadapi I Partenopei sementara Nerazzurri ditantang Bologna.

Laga pertama akan mempertemukan Napoli vs AC Milan. Duel itu dijadwalkan berlangsung di King Saud University Stadium, Jumat 19 Desember 2025 pukul 02.00 WIB.

Musim ini, kedua tim sudah bertemu di giornata 5 Liga Italia di mana Milan menang 2-1! Kondisi Napoli yang tengah compang-camping juga bikin Il Diavolo Rosso diunggulkan untuk melaju ke final.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/47/3190517/thiago_silva-rW7w_large.jpg
4 Bek Top yang Jadi Incaran AC Milan di Januari 2026, Nomor 1 Bintang Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/47/3190008/cristian_chivu_menyindir_mereka_yang_sempat_meremehkan_inter_milan-DZk9_large.jpg
Sindiran Cristian Chivu Usai Inter Milan Puncaki Klasemen Liga Italia 2025-2026: Kami Diprediksi Finis 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/47/3190002/simak_statistik_apik_jay_idzes_saat_membantu_sassuolo_mengimbangi_ac_milan_2_2-CMNd_large.jpg
Statistik Apik Jay Idzes saat Bantu Sassuolo Imbangi AC Milan 2-2 di Liga Italia 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/47/3190084/jay_idzes_dan_tarik_muharemovic_diincar_ac_milan-SlM6_large.jpg
Rumor Jay Idzes dan Tarik Muharemovic Diincar AC Milan Kian Kencang, CEO Sassuolo Akhirnya Buka Suara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657221/triathlon-buka-keran-medali-emas-indonesia-di-hari-ke9-sea-games-2025-cfc.webp
Triathlon Buka Keran Medali Emas Indonesia di Hari ke-9 SEA Games 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/putri_kw.jpg
Dramatis! Putri KW Tersungkur usai Duel Sengit Lawan Akane di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement