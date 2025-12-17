Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

4 Bek Top yang Jadi Incaran AC Milan Januari 2026, Nomor 1 Bintang Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |20:51 WIB
4 Bek Top yang Jadi Incaran AC Milan Januari 2026, Nomor 1 Bintang Timnas Indonesia
Bek Fluminese, Thiago Silva masuk radar pemain yang diincar AC Milan. (Foto: Instagram/thiagosilva)
A
A
A

MILAN – Menjelang bursa transfer musim dingin Januari 2026, raksasa Italia AC Milan dikabarkan tengah berburu tenaga baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Masalah konsistensi di lini belakang memaksa manajemen klub berjuluk Rossoneri itu untuk melirik sejumlah nama besar, mulai dari bek veteran berpengalaman hingga bintang Asia yang tengah naik daun di Liga Italia.

Berikut 4 Bek Top yang Jadi Incaran AC Milan Januari 2026:

1. Jay Idzes (Sassuolo)

Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es
Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es

Bintang Timnas Indonesia ini menjadi nama yang paling mengejutkan sekaligus menarik perhatian publik San Siro. Tampil solid bersama Sassuolo di Liga Italia 2025-2026, Jay Idzes dinilai memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan Milan.

Jay dinilai tangguh dalam bola udara, tenang saat menguasai bola, dan sudah beradaptasi dengan gaya sepak bola Italia. Jika transfer ini terwujud, Idzes akan mencetak sejarah besar bagi sepak bola Indonesia di kancah dunia.

2. Sergio Ramos (Montterey)

Sergio Ramos Give Me Sport
Sergio Ramos Give Me Sport

Laporan dari pakar transfer Fabrizio Romano menyebutkan bahwa bek legendaris Spanyol, Sergio Ramos, menjadi salah satu opsi jangka pendek yang dipertimbangkan Milan. Meski sudah tidak muda lagi, statusnya yang akan bebas transfer di Januari 2026 dan mentalitas juaranya dianggap bisa memberikan dampak instan bagi ruang ganti Rossoneri yang membutuhkan sosok pemimpin di lini belakang.

3. Thiago Silva (Fluminense)

Thiago Silva foto instagram @thiagosilva
Thiago Silva foto instagram @thiagosilva

Kabar kembalinya sang mantan ke San Siro terus berembus kencang. Thiago Silva, yang saat ini bermain untuk Fluminense, dikabarkan membuka peluang untuk kembali ke Eropa demi tantangan terakhir di level tertinggi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/47/3190008/cristian_chivu_menyindir_mereka_yang_sempat_meremehkan_inter_milan-DZk9_large.jpg
Sindiran Cristian Chivu Usai Inter Milan Puncaki Klasemen Liga Italia 2025-2026: Kami Diprediksi Finis 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/47/3190002/simak_statistik_apik_jay_idzes_saat_membantu_sassuolo_mengimbangi_ac_milan_2_2-CMNd_large.jpg
Statistik Apik Jay Idzes saat Bantu Sassuolo Imbangi AC Milan 2-2 di Liga Italia 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/47/3190084/jay_idzes_dan_tarik_muharemovic_diincar_ac_milan-SlM6_large.jpg
Rumor Jay Idzes dan Tarik Muharemovic Diincar AC Milan Kian Kencang, CEO Sassuolo Akhirnya Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/47/3190073/jay_idzes-YMhB_large.jpg
Jay Idzes Tampil Solid saat Sassuolo Tahan AC Milan 2-2, Minat Rossoneri Kian Menguat?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1656859/penahan-beregu-putra-taklukan-vietnam-kontingen-indonesia-catatkan-medali-emas-ke67-lee.webp
Penahan Beregu Putra Taklukan Vietnam, Kontingen Indonesia Catatkan Medali Emas ke-67
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/timnas_futsal_putri_indonesia_lolos_ke_semifinal_s.jpg
Timnas Futsal Putri Indonesia Lolos ke Final SEA Games 2025, Ketum FFI: Perjuangan Belum Berakhir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement