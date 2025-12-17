4 Bek Top yang Jadi Incaran AC Milan Januari 2026, Nomor 1 Bintang Timnas Indonesia

MILAN – Menjelang bursa transfer musim dingin Januari 2026, raksasa Italia AC Milan dikabarkan tengah berburu tenaga baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Masalah konsistensi di lini belakang memaksa manajemen klub berjuluk Rossoneri itu untuk melirik sejumlah nama besar, mulai dari bek veteran berpengalaman hingga bintang Asia yang tengah naik daun di Liga Italia.

Berikut 4 Bek Top yang Jadi Incaran AC Milan Januari 2026:

1. Jay Idzes (Sassuolo)

Bintang Timnas Indonesia ini menjadi nama yang paling mengejutkan sekaligus menarik perhatian publik San Siro. Tampil solid bersama Sassuolo di Liga Italia 2025-2026, Jay Idzes dinilai memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan Milan.

Jay dinilai tangguh dalam bola udara, tenang saat menguasai bola, dan sudah beradaptasi dengan gaya sepak bola Italia. Jika transfer ini terwujud, Idzes akan mencetak sejarah besar bagi sepak bola Indonesia di kancah dunia.

2. Sergio Ramos (Montterey)

Laporan dari pakar transfer Fabrizio Romano menyebutkan bahwa bek legendaris Spanyol, Sergio Ramos, menjadi salah satu opsi jangka pendek yang dipertimbangkan Milan. Meski sudah tidak muda lagi, statusnya yang akan bebas transfer di Januari 2026 dan mentalitas juaranya dianggap bisa memberikan dampak instan bagi ruang ganti Rossoneri yang membutuhkan sosok pemimpin di lini belakang.

3. Thiago Silva (Fluminense)

Kabar kembalinya sang mantan ke San Siro terus berembus kencang. Thiago Silva, yang saat ini bermain untuk Fluminense, dikabarkan membuka peluang untuk kembali ke Eropa demi tantangan terakhir di level tertinggi.