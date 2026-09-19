Persib Bandung Sikat FC Seoul 1-0, Ikwan Tanamal Girang Debut di AFC Champions League 2 2026-2027 Berbuah 3 Poin

PEMAIN Persib Bandung, Ikwan Ali Tanamal, girang bisa melakoni debut di AFC Champions League 2 2026-2027 saat melawan FC Seoul. Apalagi, duel tersebut berakhir dengan kemenangan 1-0 buat Maung Bandung!

Duel FC Seoul vs Persib Bandung itu berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Seoul, Korea Selatan, Rabu 16 September 2026 sore WIB. Pangeran Biru menang tipis 1-0 berkat gol Julio Cesar (5’).

1. Gantikan Pencetak Gol

Susunan pemain Persib Bandung vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Di laga itu, Ikwan masuk dari bangku cadangan, tepatnya pada menit ke-56. Ia menggantikan sang pencetak gol yang harus ditarik keluar karena mengalami cedera kepala.

Ikwan mengakui rasa grogi sempat muncul sebelum pertandingan dimulai. Namun, semua hilang saat berdiri di lapangan dan mulai bermain.

"Ya awalnya cukup agak grogi sedikit pas tahu lawan Seoul, Korea. Tapi pas di lapangan ya biasa saja. Semoga debut pertama ini menjadi motivasi dan bisa berkembang ke depan," ungkap Ikwan, dikutip dari laman resmi Persib, Sabtu (19/9/2026).

"Sebelum itu saya enggak kaget. Tapi, saya tetap dalam kondisi sudah siap tampil. Sudah siap, sangat-sangat siap. Seribu persen siap," sambungnya.