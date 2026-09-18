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Persib Bandung Satu-satunya Klub yang Menang Tandang di Matchday Pertama Fase Grup AFC Champions League 2 2026-2027!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |18:05 WIB
Persib Bandung Satu-satunya Klub yang Menang Tandang di Matchday Pertama Fase Grup AFC Champions League 2 2026-2027!
Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di matchday pertama Grup E ACL2 2026-2027. (Foto: Persib.co.id)
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PERSIB Bandung satu-satunya klub yang menang tandang di matchday pertama fase grup AFC Champions League 2 2026-2027. Tercatat ada 16 laga yang digelar di matchday pertama fase grup AFC Champions League 2 2026-2027.

Dari 16 laga itu, hanya satu pertandingan yang dimenangkan tim tandang, yakni Persib Bandung. Sisanya atau 15 laga lain menghasilkan sembilan kemenangan untuk tuan rumah dan enam pertandingan lain berakhir imbang.

1. Kemenangan Sensasional Persib Bandung

Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)
Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Persib Bandung mencetak sejarah saat menang 1-0 atas atas tuan rumah FC Seoul di matchday pertama Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 yang berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Seoul, Korea Selatan pada Rabu 16 September 2026 sore WIB.

Kemenangan itu merupakan yang pertama dicetak klub Indonesia di markas klub Korea Selatan. Dalam 10 lawatan sebelumnya ke Korea Selatan, klub Indonesia selalu kalah. Bahkan pada 2004, Persik Kediri dihajar Seongnam Ilhwa Chunma dengan skor 0-15!

2. Dua Klub Asia Tenggara Raih Kemenangan

Selain Persib Bandung, ada satu klub Asia Tenggara lain yang meraih kemenangan di fase grup AFC Champions League 2 2026-2027. Klub yang dimaksud adalah tim asal Kamboja, Phnom Penh Crown.

Menjamu wakil Malaysia, Kuching City, di matchday pertama Grup H, Phnom Penh Crown menang 2-1. Di luar Persib Bandung dan Phnom Penh Crown, tak ada satu pun wakil Asia Tenggara yang meraih kemenangan.

 

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