Marc Klok Siap Kembalikan Persib Bandung ke Jalur Kemenangan di Super League 2026-2027

Marc Klok siap mengembalikan Persib Bandung ke jalur kemenangan di Super League 2026-2027 (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Marc Klok bertekad mengembalikan Persib Bandung ke jalur kemenangan di Super League 2026-2027. Terdekat, mereka akan menghadapi Persijap Jepara di kandang lawan.

Laga Persijap Jepara vs Persib Bandung itu merupakan matchday 3 Super League 2026-2027. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Minggu 20 September 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Lupakan Kekalahan

Pada pekan sebelumnya, Skuad Maung Bandung kalah 1-2 dari Persija Jakarta. Tim asuhan Igor Tolic pun sudah melupakan kekalahan tersebut.

Klok mengatakan timnya tidak punya catatan detail terkait performa Persijap untuk saat ini. Namun, Pangeran Biru memasang target tiga poin dari lawatan ke Jepara.

"Kami tidak tahu kondisi di sana. Tapi apapun di depan, kami akan berusaha ambil (hasil terbaik) dan kami ke sana untuk menang," kata Klok dilansir dari laman Persib, Sabtu (19/9/2026).

Pemain Timnas Indonesia itu menyadari Persijap tidak boleh dipandang dengan sebelah mata. Pasalnya, Laskar Kalinyamat dihuni pemain berkualitas dan diuntungkan sebagai tuan rumah.