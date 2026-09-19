Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marc Klok Siap Kembalikan Persib Bandung ke Jalur Kemenangan di Super League 2026-2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |15:20 WIB
Marc Klok Siap Kembalikan Persib Bandung ke Jalur Kemenangan di Super League 2026-2027
Marc Klok siap mengembalikan Persib Bandung ke jalur kemenangan di Super League 2026-2027 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Marc Klok bertekad mengembalikan Persib Bandung ke jalur kemenangan di Super League 2026-2027. Terdekat, mereka akan menghadapi Persijap Jepara di kandang lawan.

Laga Persijap Jepara vs Persib Bandung itu merupakan matchday 3 Super League 2026-2027. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Minggu 20 September 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Lupakan Kekalahan

Susunan pemain Persib Bandung vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Pada pekan sebelumnya, Skuad Maung Bandung kalah 1-2 dari Persija Jakarta. Tim asuhan Igor Tolic pun sudah melupakan kekalahan tersebut.

Klok mengatakan timnya tidak punya catatan detail terkait performa Persijap untuk saat ini. Namun, Pangeran Biru memasang target tiga poin dari lawatan ke Jepara.

"Kami tidak tahu kondisi di sana. Tapi apapun di depan, kami akan berusaha ambil (hasil terbaik) dan kami ke sana untuk menang," kata Klok dilansir dari laman Persib, Sabtu (19/9/2026).

Pemain Timnas Indonesia itu menyadari Persijap tidak boleh dipandang dengan sebelah mata. Pasalnya, Laskar Kalinyamat dihuni pemain berkualitas dan diuntungkan sebagai tuan rumah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/49/3243021/shin_tae_yong_ingin_persija_jakarta_manfaatkan_situasi_java_united_yang_belum_pernah_menang-v5x0_large.jpg
Java United Belum Menang, Shin Tae-yong Ingin Persija Jakarta Manfaatkan Situasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/49/3242978/alexander_jeremejeff_siap_melanjutkan_tren_positif_saat_melawan_java_united_di_pekan_ketiga_super_league_2026_2027-ytJ9_large.jpg
Persija Jakarta vs Java United, Alexander Jeremejeff Siap Bawa Macan Kemayoran Jaga Tren Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/49/3242904/gebrakan_shin_tae_yong_diwaspadia_fabio_lefundes_shintaeyong7777-edBV_large.jpg
Fabio Lefundes Waspadai Gebrakan Shin Tae-yong di Laga Persija Jakarta vs Java United!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/49/3242934/hasil_madura_united_vs_psim_yogyakarta_di_super_league_2026_2027_maduraunitedfc-Pfo9_large.jpg
Hasil Madura United vs PSIM Yogyakarta di Super League 2026-2027: Laskar Sape Kerrab Menang Comeback!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/18/11/1751123/drawing-16-besar-piala-liga-inggris-20262027-liverpool-vs-chelsea-man-city-hadapi-brighton-kie.webp
Drawing 16 Besar Piala Liga Inggris 2026/2027: Liverpool vs Chelsea, Man City Hadapi Brighton
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/03/28/timnas_indonesia_senior.jpg
Susunan Pemain Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 Tanpa Jay Idzes, Ini Prediksinya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement