Hasil Super League 2026-2027: Persebaya Surabaya vs Garudayaksa dan PSM Makassar vs Persita Tangerang Tanpa Pemenang!

HASIL Super League 2026-2027 yang digelar Sabtu (19/9/2026) sore WIB sudah diketahui. Laga Persebaya Surabaya vs Garudayaksa FC dan PSM Makassar vs Persita Tangerang berakhir tanpa pemenang.

1. Persebaya Surabaya vs Garudayaksa FC

Persebaya Surabaya vs Garudayaksa FC (Foto: Instagram/@garudayaksafc.official)

Persebaya dan Garudayaksa memulai laga dengan intensitas tinggi pada awal babak pertama di Stadion Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Hal itu dengan kedua tim berusaha saling menekan.

Pada menit ke-25, Persebaya memberikan ancaman ke pertahanan tim tamu. Namun , sepakan Malik Risaldi masih melambung di atas mistar gawang

Garudayaksa hampir memecah kebuntuan pada menit ke-30. Sayangnya, peluang yang mengarah ke gawang Reza Arya, tetapi bola hanya membentur mistar.

Sampai akhir babak pertama tidak belum ada gol yang tercipta. Persebaya dan Garudayaksa sementara harus puas bermain dengan skor 0-0.

Persebaya tampil lebih agresif dalam awal babak kedua. Tim tuan rumah tampaknya ingin segera mencetak gol pembuka demi menjaga asa meraih kemenangan.

Gol yang dinantikan Persebaya baru tercipta pada menit ke-85. Gol tersebut dicetak oleh Alex Martins setelah memanfaatkan umpan Jefferson.

Garudayaksa tidak tinggal diam begitu saja. Terbukti mereka bisa menyamakan kedudukan lewat gol Al Hamra Hehanussa pada menit ke-89.

Sampai akhir laga tidak ada tambahan gol lagi. Persebaya dan Garudayaksa harus berbagi poin usai laga berakhir dengan skor imbang 1-1.