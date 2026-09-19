Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Super League 2026-2027: Persebaya Surabaya vs Garudayaksa dan PSM Makassar vs Persita Tangerang Tanpa Pemenang!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |17:39 WIB
Hasil Super League 2026-2027: Persebaya Surabaya vs Garudayaksa dan PSM Makassar vs Persita Tangerang Tanpa Pemenang!
Laga Persebaya Surabaya vs Garudayaksa FC berakhir tanpa pemenang (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
A
A
A

HASIL Super League 2026-2027 yang digelar Sabtu (19/9/2026) sore WIB sudah diketahui. Laga Persebaya Surabaya vs Garudayaksa FC dan PSM Makassar vs Persita Tangerang berakhir tanpa pemenang.

1. Persebaya Surabaya vs Garudayaksa FC

Persebaya Surabaya vs Garudayaksa FC (Foto: Instagram/@garudayaksafc.official)
Persebaya Surabaya vs Garudayaksa FC (Foto: Instagram/@garudayaksafc.official)

Persebaya dan Garudayaksa memulai laga dengan intensitas tinggi pada awal babak pertama di Stadion Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Hal itu dengan kedua tim berusaha saling menekan.

Pada menit ke-25, Persebaya memberikan ancaman ke pertahanan tim tamu. Namun , sepakan Malik Risaldi masih melambung di atas mistar gawang

Garudayaksa hampir memecah kebuntuan pada menit ke-30. Sayangnya, peluang yang mengarah ke gawang Reza Arya, tetapi bola hanya membentur mistar.

Sampai akhir babak pertama tidak belum ada gol yang tercipta. Persebaya dan Garudayaksa sementara harus puas bermain dengan skor 0-0.

Persebaya tampil lebih agresif dalam awal babak kedua. Tim tuan rumah tampaknya ingin segera mencetak gol pembuka demi menjaga asa meraih kemenangan.

Gol yang dinantikan Persebaya baru tercipta pada menit ke-85. Gol tersebut dicetak oleh Alex Martins setelah memanfaatkan umpan Jefferson.

Garudayaksa tidak tinggal diam begitu saja. Terbukti mereka bisa menyamakan kedudukan lewat gol Al Hamra Hehanussa pada menit ke-89.

Sampai akhir laga tidak ada tambahan gol lagi. Persebaya dan Garudayaksa harus berbagi poin usai laga berakhir dengan skor imbang 1-1.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/49/3243058/persib_bandung_memilih_latihan_di_semarang_jelang_menghadapi_persijap_jepara-qYlO_large.jpg
Penyebab Persib Bandung Latihan di Semarang Jelang Hadapi Persijap Jepara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/49/3243044/marc_klok_siap_mengembalikan_persib_bandung_ke_jalur_kemenangan_di_super_league_2026_2027-Wu0V_large.jpg
Marc Klok Siap Kembalikan Persib Bandung ke Jalur Kemenangan di Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/49/3243021/shin_tae_yong_ingin_persija_jakarta_manfaatkan_situasi_java_united_yang_belum_pernah_menang-v5x0_large.jpg
Java United Belum Menang, Shin Tae-yong Ingin Persija Jakarta Manfaatkan Situasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/49/3242978/alexander_jeremejeff_siap_melanjutkan_tren_positif_saat_melawan_java_united_di_pekan_ketiga_super_league_2026_2027-ytJ9_large.jpg
Persija Jakarta vs Java United, Alexander Jeremejeff Siap Bawa Macan Kemayoran Jaga Tren Positif
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/19/51/1751423/soft-tennis-putra-indonesia-pastikan-medali-asian-games-2026-nij.webp
Soft Tennis Putra Indonesia Pastikan Medali Asian Games 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/19/sumaya_teqball_asian_games_2026.jpg
Hasil Asian Games 2026: Sumaya Tembus Final Teqball Putri, Indonesia Selangkah Lagi Raih Emas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement