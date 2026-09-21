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Sapu Bersih Tiga Laga Awal Super League 2026-2027, Shin Tae-yong Puji Kerja Keras Skuad Persija Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |00:01 WIB
Sapu Bersih Tiga Laga Awal Super League 2026-2027, Shin Tae-yong Puji Kerja Keras Skuad Persija Jakarta
Persija Jakarta rebut kemenangan penting atas Java United. (Foto: Instagram/persija)
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GIANYAR - Tren positif Persija Jakarta di awal kompetisi Super League 2026-2027 terus berlanjut usai mengamankan kemenangan berturut-turut. Hasil impresif ini mendapat apresiasi khusus dari sang pelatih, Shin Tae-yong, yang menilai performa anak asuhnya menjadi modal penting dalam mengarungi musim baru.

Terbaru, Persija berhasil meraih kemenangan tipis atas Java United dengan skor 1-0 pada pekan ketiga Super League 2026-2027. Pertemuan kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu 19 September 2026.

1. Apresiasi Konsistensi Para Pemain

Shin Tae-yong mengaku sangat senang tim asuhannya berhasil mengamankan kemenangan ketiga secara beruntun di kompetisi kasta teratas tanah air. Menurutnya, hasil positif ini tidak lepas dari keberhasilan Rizky Ridho dan kolega dalam menjalankan instruksinya dengan baik di lapangan.

Arlyansyah Abdulmanan cetak gol di laga Persija Jakarta vs Java United (Foto: Instagram/@persija)
Arlyansyah Abdulmanan cetak gol di laga Persija Jakarta vs Java United (Foto: Instagram/@persija)

"Para pemain sudah bermain dengan sangat baik. Mereka bekerja keras sampai akhir pertandingan dan tidak kehilangan konsentrasi hingga akhirnya kami bisa meraih kemenangan," kata Shin Tae-yong usai laga, dikutip Senin (21/9/2026).

"Saya ingin memberikan pujian kepada para pemain karena mereka sudah bekerja dengan sangat baik," tambahnya.

 

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