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Dipermalukan Persib Bandung, Mario Lemos Akui Kesalahan Persijap

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |21:22 WIB
Dipermalukan Persib Bandung, Mario Lemos Akui Kesalahan Persijap
Dipermalukan Persib Bandung, Mario Lemos Akui Kesalahan Persijap (Instagram/@persijap_jepara)
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JAKARTA - Persijap Jepara menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pekan ketiga Super League 2026-2027. Pelatih Persijap Jepara, Mario Lemos, mengakui timnya melakukan kesalahan yang berakibat kekalahan. 

1. Persijap Kalah dari Persib

Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9/2026) malam. Persijap Jepara kalah tipis 1-2 dari Persib Bandung. 

Ini menjadi kekalahan ketiga secara beruntun yang didapat Persijap pada awal Super League 2026-2027. Sebelumnya, Persijap kalah 0-2 dari Madura United FC dan takluk 0-1 dari Borneo FC Samarinda.

Persijap sebenarnya sempat lebih dulu unggul lewat gol Pirulo dari titik putih menit ke-13. Namun,  Persib bangkit dan membalas dua gol dari Thom Haye menit ke-21 dan Uilliam Barros menit ke-54. 

Persijap vs Persib (Instagram/@persijap_jepara)
Persijap vs Persib (Instagram/@persijap_jepara)

Laga lawan Persib sendiri menjadi pertandingan pertama Persijap bersama pelatih kepala Mario Lemos yang menggantikan Juan Cortes.  

"Kedua tim sebenarnya tampil sama bagusnya di pertandingan ini. Sama-sama menyerang. Sama-sama ingin menang. Namun kita melakukan kesalahan (yang berakibat gol untuk Persib-red)," kata Mario Lemos, melansir laman ileague, Senin (21/9/2026).

Pelatih asal Portugal tersebut juga mengaku kecewa timnya kembali gagal meraih poin. Apalagi laga lawan Persib ini dijalani di kandang sendiri di depan suporter setia Persijap.

"Dalam sebuah pertandingan, sebuah tim harus mencetak gol lebih banyak dan juga tidak kebobolan. Di laga ini, kita memang bisa mencetak gol, tetapi kita kebobolan dua gol," ucap Mario Lemos lagi. 

 

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