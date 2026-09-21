Pujian Igor Tolic untuk Pemain Persib Usai Comeback Kalahkan Persijap

JAKARTA - Persib Bandung berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara pada pekan ketiga Super League 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memuji mentalitas tim asuhannya yang berhasil menang di tengah padatnya jadwal kompetisi.

1. Persib Kalahkan Persijap

Diketahui, sebelum melawan Persijap pada Minggu (20/9/2026), Persib Bandung terbang ke Korea Selatan untuk menghadapi laga AFC Champions League 2 melawan FC Seoul.

Meski terkendala jadwal padat, klub berjuluk Maung Bandung itu tetap mampu meraih kemenangan di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. Kemenangan dengan skor 2-1 yang didapat berkat gol balasan dari Thom Haye menit ke-21 dan Uilliam Barros menit ke-54, setelah sebelumnya tertinggal lebih dulu lewat gol Pirulo dari titik putih menit ke-13.

Persib kalahkan Persijap di Super League 2026-2027 (Instagram/@persib)

Kemenangan ini membuat Persib meramaikan persaingan papan atas lima besar dengan nilai enam. Igor Tolic menilai Persijap sebenarnya memberikan perlawanan yang sulit dengan permainan terorganisir taktik yang diusung pelatih asal Portugal, Mario Lemos.

“Poin utamanya adalah tiga poin. Seperti yang saya katakan, tim tuan rumah yang bagus, sangat terorganisir, bukan stadion yang mudah untuk didatangi dan menang di sini. Semua pujian untuk para pemain, mereka berjuang sampai akhir,” kata Tolic melansir laman ileague, Senin (21/9/2026).

Kredit poin diberikan pelatih asal Kroasia ini. Pasalnya mentalitas mereka tak berubah walau dalam kondisi kelelahan usai menempuh ribuan kilometer dari Korea Selatan ke Jepara.