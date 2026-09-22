Igor Tolic: Persib Menang 2-1 atas Persijap Setelah Jalani 14.000 Kilometer!

PERSIB Bandung menuntaskan comeback atas Persijap Jepara 2-1 di pekan ketiga Super League 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memuji mentalitas tim yang konsisten menjaga kualitas dalam laga tandang.

Maung Bandung -julukan Persib Bandung- berhasil menundukkan Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 20 September 2026 malam WIB. Laga tersebut tidak mudah untuk Persib Bandung.

Thom Haye tampil gemilang di laga Persijap Jepara vs Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)

Laskar Kalinyamat -julukan Persijap- yang berstatus sebagai tuan rumah mencetak gol lebih dulu lewat Jose Antonio Ruiz Lopez (12'). Persib Bandung kemudian membalaskan dua gol via sundulan Thom Haye (21'), dan Uilliam Barros (55').

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Kemenangan tersebut menjadi hasil positif dalam rangkaian tiga pertandingan tandang Persib Bandung dalam 17 hari terakhir. Sebelumnya, Maung Bandung kalah dari Persija Jakarta (1-2) dan kemudian menang atas FC Seoul (1-0) pada ajang AFC Champions League (ACL) Two.

Rangkaian pertandingan tersebut membuat Persib Bandung harus menjalani perjalanan panjang dalam beberapa pekan terakhir. Igor Tolic menyebut skuadnya telah menempuh jarak sekira 13.000 hingga 14.000 kilometer selama 17 hari.

"Akhirnya, saya merasa senang setelah, saya rasa menempuh perjalanan sekitar 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir, dan melakoni tiga pertandingan, kita mengakhirinya dengan tiga poin. Saya pikir ini sangat layak kita dapatkan," kata Igor Tolic, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (22/9/2026).