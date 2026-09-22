Pimpin Klasemen Sementara Super League 2026-2027, Dewa United Ogah Jemawa

JAKARTA - Dewa United Banten FC enggan jemawa, meski saat ini berada di posisi puncak klasemen sementara Super League 2026-2027. Pelatih Dewa United, Osmar Loss, tidak ingin anak asuhnya cepat berpuas diri menghadapi sisa kompetisi.

1. Dewa United Ogah Jemawa

Dewa United berada di posisi puncak dengan raihan 10 poin dari 4 pertandingan. Klub berjuluk Tangsel Warrior itu unggul 1 poin dari Madura United dan Persija Jakarta yang berada di posisi 2 dan 3. Namun, kedua tim itu baru bermain 3 kali.

"Saya setuju kami memiliki awal yang bagus. Kami berada di puncak klasemen, tetapi kami tidak boleh lupa bahwa kami bertanding satu kali lebih banyak dibanding tim-tim lain. Karena itu, sangat penting bagi kami untuk mendapatkan tiga poin," ujar Osmar Loss, melansir laman iLeague, Selasa (22/9/2026).

Kompetisi kini tengah memasuki jeda internasional (FIFA Matchday). Berdasarkan jadwal resmi, Dewa United bakal dilintasi ujian berat dengan bertandang ke markas Persib Bandung pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Dewa United vs PSS Sleman (Instagram/@dewaunitedfc)

Persib saat ini membuntuti di peringkat ke-5 dengan koleksi enam poin dari tiga laga usai mengamankan kemenangan 2-1 atas Persijap Jepara.

2. Siap Hadapi Persib

Menatap duel sengit usai libur kompetisi tersebut, Osmar Loss memilih untuk tidak memikirkan perburuan gelar juara terlalu dini dan lebih berfokus pada persiapan tim dari satu laga ke laga lainnya.

"Kami tidak sedang melihat ke akhir kejuaraan saat ini. Kami tahu ini adalah perjalanan yang panjang hingga pekan ke-34. Namun tujuan kami adalah menjaga performa dan meraih poin di pertandingan berikutnya. Fokus kami selalu pada laga selanjutnya," ujarnya.