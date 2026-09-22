Diliburkan saat Jeda Kompetisi, Pemain Madura United Wajib Latihan Mandiri!

JAKARTA - Skuad Madura United FC diliburkan saat jeda kompetisi Super League 2026-2027, bertepatan dengan momen FIFA Matchday. Meski jeda kompetisi, para pemain tak boleh berleha-leha. Mereka diwajibkan untuk latihan mandiri untuk tetap menjadi kondisi.

1. Latihan Mandiri

Hugo Gomes dan kawan-kawan mendapatkan waktu rehat setelah Madura United mengamankan kemenangan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan, Jumat (18/9/2026).

Skuad Laskar Sape Kerrab dijadwalkan kembali berkumpul dan menjalani latihan bersama di Stadion Gelora Bangkalan, Senin (28/9/2026) pekan depan.

Manajer Madura United, Umar A Wachdin, menjelaskan keputusan meliburkan pemain tidak terlepas dari adanya jeda kompetisi. Namun, tim pelatih tetap memberikan sejumlah program yang harus dijalankan pemain secara mandiri.

Madura United vs PSIM (Instagram/@maduraunited.fc)

“Setelah pertandingan kemarin, tim memang diliburkan agak panjang, sekitar sembilan hari. Senin depan kita sudah kembali berlatih. Libur ini sekalian memanfaatkan jeda kompetisi FIFA Matchday,” ujar Umar, melansir laman ileague, Selasa (22/9/2026).

Menurut manajer asal Pamekasan ini, program tersebut diberikan untuk memastikan kebugaran pemain tetap terjaga ketika mereka kembali mengikuti latihan bersama.