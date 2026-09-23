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Dua Bintang Persib Bandung Dipanggil Timnas Indonesia, Igor Tolic Doakan Garuda Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |11:59 WIB
Dua Bintang Persib Bandung Dipanggil Timnas Indonesia, Igor Tolic Doakan Garuda Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic. (Foto: Instagram/persib)
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BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic ikut senang dua pemain andalannya dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dua pemain andalannya, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen, resmi mendapatkan panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang prestisius FIFA ASEAN Cup 2026.

Turnamen regional tersebut dijadwalkan bergulir mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Kehadiran kedua pemain naturalisasi ini diharapkan mampu menambah daya gedor dan keseimbangan lini tengah skuad Garuda.

1. Dukungan Penuh dari Sang Pelatih

Pelatih Persib, Igor Tolic, memberikan restu serta dukungan penuh kepada anak asuhnya yang akan menjalani tugas negara. Juru taktik asal Kroasia itu berharap Haye dan Oratmangoen bisa tampil optimal dan membawa tim Merah Garuda meraih prestasi tertinggi.

"Untuk pemain tim nasional, doakan yang terbaik. Saya berharap mereka memenangkan semua pertandingan," ungkap Tolic, dikutip dari laman resmi Persib, Rabu (23/9/2026).

Thom Haye di laga Timnas Indonesia vs Vietnam. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Thom Haye di laga Timnas Indonesia vs Vietnam. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

2. Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026

Pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026 kali ini, Indonesia mendapat kehormatan bertindak sebagai tuan rumah. Skuad Merah Putih tergabung di Grup A bersama Singapura, Malaysia, serta Bangladesh, dengan seluruh laga fase grup yang dipusatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

 

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