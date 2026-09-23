Borneo FC Bawa Modal Dukungan Baru untuk Berjuang di Super League

BORNEO FC Samarinda mendapat dukungan dari Se’Indonesia untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kolaborasi tersebut ditandai dengan seremoni penandatanganan kerja sama yang berlangsung di outlet dine-in Se’Indonesia Kemang, Jakarta Selatan.

Kerja sama ini menjadi bagian dari perjalanan Borneo FC Samarinda yang akan tampil di sejumlah kompetisi musim 2026-2027. Selain Super League, Pesut Etam juga akan bersaing di ASEAN Club Championship Shopee Cup dan ACGL.

1. Laga Kandang

Dalam kerja sama tersebut, Se’Indonesia akan hadir di sejumlah pertandingan kandang Borneo FC Samarinda melalui booth aktivasi. Mereka juga akan terlibat dalam program komunitas Borneo Goes to School sepanjang musim.

“Ketika kita ingin melangkah lebih jauh, tantangannya tentu ikut berkembang. Bagi Se’Indonesia, ini menjadi proses untuk terus belajar, beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, dan tetap membawa karakter yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami,” ujar Co-Founder & CEO Se’Indonesia Rinaldi Dharma Utama dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).

Rinaldi menilai semangat tersebut juga tercermin dalam perjalanan Borneo FC Samarinda yang terus menghadapi persaingan di level nasional hingga ASEAN. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi momentum bagi kedua pihak untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan yang lebih besar.

“Kami berharap perjalanan ini dapat menjadi kesempatan bagi dua entitas yang dibangun di Indonesia untuk saling mendukung, tumbuh bersama, dan menunjukkan bahwa dari Indonesia, kita juga memiliki ruang untuk bersanding di panggung yang lebih luas,” lanjut Rinaldi.