Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, Macan Kemayoran Incar Poin Penuh

JAKARTA - Link live streaming Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya tertera di akhir artikel. Kedua tim berjibaku pada pekan kesembilan Super League 2026-2027.

1. Persija vs Persebaya

Laga itu digelar di Jakarta International Stadium, Jakarta, Sabtu (7/11/2026). Bermain di kandang sendiri, Persija Jakarta ogah kehilangan poin dari lawannya.

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menegaskan persiapan anak asuhnya sudah sangat matang untuk meladeni perlawanan Skuad Bajul Ijo. Timnya bertekad menyajikan penampilan terbaik sepanjang 90 menit pertandingan, terlebih dengan suntikan semangat dari dukungan langsung para suporter setia, The Jakmania.

"Karena pertandingan merupakan laga kandang, seluruh pemain sudah melakukan persiapan dengan sangat baik," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (7/11/2026).

Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/persija)

Juru taktik asal Korea Selatan tersebut menyatakan bahwa mengamankan tiga poin menjadi target utama Macan Kemayoran—julukan Persija. Meski mengusung misi menang, jajaran pelatih dan pemain dipastikan tidak akan memandang sebelah mata kekuatan Persebaya.

"Kami memiliki tekad untuk tampil maksimal dan meraih kemenangan di pertandingan ini," tambahnya.

Menjelang duel akbar ini, baik Persija maupun Persebaya sama-sama berambisi bangkit setelah gagal memetik hasil sempurna pada pekan sebelumnya. Persija harus mengakui keunggulan Dewa United dengan skor 1-2, sementara Persebaya ditahan imbang 1-1 oleh Persijap.

Persija saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 18 poin. Catatan positif tersebut diperoleh dari hasil enam kali kemenangan dan dua kali menelan kekalahan.