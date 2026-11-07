Persija Jamu Persebaya di JIS, Witan Sulaeman Incar Kemenangan

JAKARTA - Penyerang sayap Persija Jakarta, Witan Sulaeman, menargetkan kemenangan saat menghadapi Persebaya Surabaya. Pertandingan pekan kesembilan Super League 2026-2027 itu tersaji di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Incar Kemenangan

Witan menilai persiapan Persija telah berjalan sesuai rencana. Di tengah padatnya agenda pertandingan, tim pelatih dan pemain tetap berupaya memaksimalkan waktu yang tersedia, baik untuk menjaga kondisi fisik maupun mematangkan kesiapan menghadapi Persebaya.

Witan menyebut antusiasme seluruh pemain menjadi modal penting untuk menatap pertandingan tersebut. Bermain di hadapan pendukung sendiri juga menjadi dorongan tambahan bagi Macan Kemayoran untuk memburu tiga poin.

“Persiapan tim berjalan sangat baik. Semua pemain juga memiliki motivasi tinggi untuk menghadapi pertandingan nanti, terlebih karena kami bermain di kandang sendiri. Jadi, semoga kami bisa menampilkan permainan terbaik dan meraih kemenangan,” ujar Witan, melansir laman iLeague, Sabtu (7/11/2026).

Witan Sulaeman di laga Persija Jakarta vs Arema FC. (Foto: Instagram/persija)

Selain mempersiapkan diri untuk laga kontra Persebaya, Persija juga dituntut menjaga konsistensi penampilan. Witan menilai evaluasi dari pertandingan sebelumnya, termasuk saat menghadapi PSMS, perlu menjadi perhatian agar tim dapat terus berkembang. Terlebih, waktu pemulihan dan persiapan antarlaga yang terbatas mengharuskan setiap pemain menjaga kondisi sekaligus mentalitasnya.

“Sebagai pemain, tentunya kami harus selalu mengevaluasi diri, termasuk melihat bagaimana penampilan kami saat menghadapi PSMS. Kami juga harus menjaga motivasi tim agar selalu berada di level tertinggi. Apalagi, jeda antarpertandingan tidak terlalu panjang. Jadi, kami harus selalu berpikir positif dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan berikutnya,” katanya.