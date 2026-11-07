Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jamu Persebaya di JIS, Witan Sulaeman Incar Kemenangan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |16:18 WIB
Persija Jamu Persebaya di JIS, Witan Sulaeman Incar Kemenangan
Persija Jamu Persebaya di JIS, Witan Sulaeman Incar Kemenangan (Dok iLeague)
A
A
A

JAKARTA - Penyerang sayap Persija Jakarta, Witan Sulaeman, menargetkan kemenangan saat menghadapi Persebaya Surabaya. Pertandingan pekan kesembilan Super League 2026-2027 itu tersaji di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Incar Kemenangan

Witan menilai persiapan Persija telah berjalan sesuai rencana. Di tengah padatnya agenda pertandingan, tim pelatih dan pemain tetap berupaya memaksimalkan waktu yang tersedia, baik untuk menjaga kondisi fisik maupun mematangkan kesiapan menghadapi Persebaya.

Witan menyebut antusiasme seluruh pemain menjadi modal penting untuk menatap pertandingan tersebut. Bermain di hadapan pendukung sendiri juga menjadi dorongan tambahan bagi Macan Kemayoran untuk memburu tiga poin.

“Persiapan tim berjalan sangat baik. Semua pemain juga memiliki motivasi tinggi untuk menghadapi pertandingan nanti, terlebih karena kami bermain di kandang sendiri. Jadi, semoga kami bisa menampilkan permainan terbaik dan meraih kemenangan,” ujar Witan, melansir laman iLeague, Sabtu (7/11/2026).

Witan Sulaeman di laga Persija Jakarta vs Arema FC. (Foto: Instagram/persija)
Witan Sulaeman di laga Persija Jakarta vs Arema FC. (Foto: Instagram/persija)

Selain mempersiapkan diri untuk laga kontra Persebaya, Persija juga dituntut menjaga konsistensi penampilan. Witan menilai evaluasi dari pertandingan sebelumnya, termasuk saat menghadapi PSMS, perlu menjadi perhatian agar tim dapat terus berkembang. Terlebih, waktu pemulihan dan persiapan antarlaga yang terbatas mengharuskan setiap pemain menjaga kondisi sekaligus mentalitasnya.

“Sebagai pemain, tentunya kami harus selalu mengevaluasi diri, termasuk melihat bagaimana penampilan kami saat menghadapi PSMS. Kami juga harus menjaga motivasi tim agar selalu berada di level tertinggi. Apalagi, jeda antarpertandingan tidak terlalu panjang. Jadi, kami harus selalu berpikir positif dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan berikutnya,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/49/3252641/persija_jakarta-rIvX_large.jpg
Persebaya Surabaya Tengah Terpuruk, Shin Tae-yong Minta Persija Jakarta Tetap Main All Out
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/49/3252632/shin_tae_yong-aeJ1_large.jpg
Main di JIS, Persija Jakarta Ogah Kehilangan Poin saat Jamu Persebaya Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/49/3252459/psm_makassar_matangkan_fokus_jelang_melawan_borneo_fc_ileague-ChxK_large.jpg
Fokus PSM Makassar Jelang Tandang ke Markas Borneo FC di Pekan Ke-9 Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/49/3252597/madura_united_vs_arema-cbPq_large.jpg
Hasil Super League 2026-2027: Madura United Hajar Arema FC 3-0!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/11/06/11/1769065/cristiano-ronaldo-pensiun-dari-timnas-portugal-qqa.webp
Cristiano Ronaldo Pensiun dari Timnas Portugal
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/11/07/atlet_berkuda_indonesia_nusrtdinov_zayan_fatih.jpg
Atlet Berkuda Indonesia Sumbang Emas untuk Tim Asia di Olimpiade Remaja 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement