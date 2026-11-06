Hasil Super League 2026-2027: Madura United Hajar Arema FC 3-0!

PAMEKASAN – Madura United menang telak 3-0 atas Arema FC pada pekan kesembilan Super League 2026-2027. Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur pada Jumat (6/11/2026) malam WIB.

Tambahan tiga poin tersebut membuat Madura United semakin dekat dengan puncak klasemen sementara. Tim besutan Ze Gomes itu juga berhasil menggeser Persija Jakarta dari posisi kedua dengan koleksi 19 poin.

Jalannya Pertandingan

Meski tampil di hadapan pendukung sendiri, Madura United tidak langsung mampu mengembangkan permainan. Pertandingan pada awal hingga pertengahan babak pertama berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama menerapkan pendekatan menyerang.

Madura United mengandalkan formasi 4-3-3 dengan menempatkan Lulinha, Dimitar Mitkov, dan Gali Freitas sebagai trisula di lini depan. Sementara itu, Arema FC menggunakan skema 3-4-3 dengan mengandalkan kecepatan pemain untuk melancarkan serangan balik.

Peluang pertama Madura United hadir melalui Lulinha pada menit kelima, tetapi upayanya belum membuahkan hasil. Di sisi lain, Arema FC juga kesulitan mengembangkan serangan balik karena pergerakan mereka kerap dihentikan di lini tengah.

Madura United vs Arema FC (Instagram/@maduraunited.fc)

Kebuntuan akhirnya terpecahkan menjelang turun minum melalui situasi bola mati. Bek Madura United, Mendoça (45'), berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45 sekaligus membawa tuan rumah unggul 1-0.

Keunggulan Madura United semakin bertambah dua menit kemudian. Dimitar Mitkov (45+2') sukses mencetak gol kedua yang membuat Laskar Sapeh Kerrab menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 atas Arema FC.

Memasuki babak kedua, Madura United tidak terburu-buru menambah keunggulan dan lebih memilih menjaga penguasaan bola. Strategi tersebut membuat Arema FC kesulitan mengembangkan permainan untuk mengejar ketertinggalan.

Arema FC berusaha membangun serangan untuk memperkecil kedudukan, tetapi upaya mereka belum mampu menembus pertahanan tuan rumah. Hingga memasuki penghujung pertandingan, klub berjuluk Singo Edan itu tetap kesulitan menciptakan peluang berbahaya.