Penyebab Arema FC Pede Bakal Kalahkan Madura United di Super League 2026-2027

PAMEKASAN – Arema FC dipastikan tetap memegang teguh identitas permainan mereka saat melawat ke markas Madura United FC pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2027. Pelatih Arema FC, Andre Caldas, menegaskan Singo Edan akan terus mengusung prinsip menyerang dan bertahan yang telah dipatenkan.

Arema FC dijadwalkan bertandang ke Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur pada Jumat (6/11/2026) malam WIB. Meski menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda, Andre Caldas tidak berencana melakukan perubahan besar terhadap strategi timnya.

Pelatih asal Brasil tersebut menilai konsistensi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga performa Arema FC. Dia tidak ingin para pemain kehilangan pemahaman terhadap pola permainan yang sudah dipersiapkan hanya karena harus menghadapi karakteristik lawan yang berbeda.

"Pertama, kami sudah punya cara kami sudah memutuskan bagaimana kami akan bermain. Saat menyiapkan tim, seperti yang selalu saya sampaikan dalam berbagai wawancara, saya sudah tahu bagaimana tim ini akan bermain," ujar Andre Caldas dikutip dari situs resmi PT Liga Indonesia Baru (LIB), Jumat (6/11/2026).

1. Kewaspadaan Tinggi

Untuk mematangkan persiapan, tim pelatih Arema FC telah mempelajari kekuatan Madura United melalui rekaman pertandingan. Langkah tersebut dilakukan agar para pemain memahami pola permainan lawan, baik ketika membangun serangan maupun saat bertahan.

Arema FC vs Bali United, (Foto: Instagram/baliunitedfc)

"Kami mungkin melakukan sedikit penyesuaian, tetapi kami tidak mengubah cara bermain kami secara mendasar. Mungkin ada perubahan dalam sistem, tapi tidak banyak. Gagasan mengenai cara bertahan dan menyerang tetap sama dengan apa yang telah kami latih selama ini, karena terbukti berhasil," tutur Andre.

Andre Caldas juga memiliki alasan untuk mempertahankan pendekatan tersebut setelah melihat perkembangan tim dalam tiga pertandingan terakhir. Arema FC berhasil meraih dua kemenangan dan hanya sekali kalah saat menghadapi Bali United, meski menurutnya permainan tim tetap menunjukkan kualitas yang baik.

"Jadi, cara saya mempersiapkan tim untuk menghadapi Madura United adalah dengan menjaga konsistensi dalam menyerang maupun bertahan. Kami tahu bagaimana mereka akan bermain," kata Andre.