Madura United Paling Jarang Terjebak Offside di Super League 2026-2027, Ini Rahasianya

BANGKALAN - Madura United tercatat sebagai tim yang paling sedikit terjebak offside. Hingga pekan kedelapan Super League 2026-2027, klub berjuluk Laskar Sape Kerrab itu baru 4 kali terjebak offside.

1. Paling Jarang Terjebak Offside

Jumlah tersebut menjadi yang paling sedikit dibandingkan 17 tim Super League lainnya. Sementara Java United menjadi tim yang paling sering terjebak offside yakni 18 kali.

Madura United beberapa kali bisa lolos jebakan offside hingga sering mendapatkan peluang satu lawan satu dengan kiper lawan. Bahkan sejumlah peluang tersebut bisa berbuah gol seperti Dimitar Mitkov ke gawang Persijap Jepara dan Danilo Santacruz ke PSS Sleman.

Pelatih Madura United, Jose Gomes mengatakan, pencapaian tersebut merupakan bagian dari pemain dapat jalankan game plan sesuai rencana dari hasil kerja keras dalam latihan.

"Kami juga latihan terkait itu. Tapi juga ada kecerdasan pemain dan timing tentunya antara pemain melepaskan umpan dengan pergerakan pemain lain untuk eksploitasi pertahanan kosong lawan," ucapnya, melansir laman iLeague, Senin (2/11/2026).

Pelatih asal Portugal ini berharap Madura United bisa konsisten menjalankan game plan dengan baik dan mendapatkan hasil positif setiap pertandingan.

Saat ini Madura United menempati peringkat 5 klasemen sementara Super League 2026-2027. Madura United mengoleksi 16 poin dari 8 laga, dengan rincian 5 kali menang, sekali seri, dan 2 kali kalah.



(Erha Aprili Ramadhoni)

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