Main di JIS, Persija Jakarta Ogah Kehilangan Poin saat Jamu Persebaya Surabaya

JAKARTA – Persija Jakarta bersiap mengamankan hasil maksimal kala menjamu Persebaya Surabaya dalam lanjutan kompetisi Super League 2025-2026. Pertandingan sengit antarklub papan atas ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026) malam WIB.

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menegaskan persiapan anak asuhnya sudah sangat matang untuk meladeni perlawanan Skuad Bajul Ijo. Timnya bertekad menyajikan penampilan terbaik sepanjang 90 menit pertandingan, terlebih dengan suntikan semangat dari dukungan langsung para suporter setia, The Jakmania.

"Karena pertandingan merupakan laga kandang, seluruh pemain sudah melakukan persiapan dengan sangat baik," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (7/11/2026).

Juru taktik asal Korea Selatan tersebut menyatakan bahwa mengamankan tiga poin menjadi target utama Macan Kemayoran—julukan Persija. Meski mengusung misi menang, jajaran pelatih dan pemain dipastikan tidak akan memandang sebelah mata kekuatan Persebaya.

"Kami memiliki tekad untuk tampil maksimal dan meraih kemenangan di pertandingan ini," tambahnya.

Rizky Ridho (Instagram/@persija)

1. Modal Kurang Maksimal Kedua Tim

Menjelang duel akbar ini, baik Persija maupun Persebaya sama-sama berambisi bangkit setelah gagal memetik hasil sempurna pada pekan sebelumnya. Persija harus mengakui keunggulan Dewa United dengan skor 1-2, sementara Persebaya ditahan imbang 1-1 oleh Persijap.