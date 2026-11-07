Persebaya Surabaya Tengah Terpuruk, Shin Tae-yong Minta Persija Jakarta Tetap Main All Out

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengingatkan anak asuhnya agar tidak terkecoh dengan performa Persebaya Surabaya yang belum tampil konsisten belakangan ini. Menurutnya, Skuad Macan Kemayoran –julukan Persija– akan tetap menghadapi perlawanan sengit dari tim tamu sepanjang jalannya pertandingan.

Pertemuan kedua tim papan atas ini tersaji dalam lanjutan kompetisi Super League 2026-2027. Laga bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026) malam WIB.

1. Waspadai Kebangkitan Persebaya

Shin Tae-yong menilai Persebaya diisi oleh deretan pemain berkualitas yang kaya akan pengalaman. Sebab itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan diwanti-wanti untuk tidak memandang sebelah mata kekuatan lawan.

"Mengenai Persebaya, saya memahami bahwa situasi mereka saat ini memang sedang tidak terlalu baik. Namun, menurut saya, setiap tim tetap merupakan tim yang bagus dan harus dihadapi dengan serius," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (7/11/2026).

"Karena itu, kami tidak boleh lengah. Saya selalu mengingatkan para pemain agar tidak meremehkan lawan dan tetap memberikan kemampuan terbaik," tambah.

Shin Tae-yong berambisi bawa Persija juara Super League 2026-2027

2. Target Amankan Poin Penuh

Juru taktik asal Korea Selatan tersebut menegaskan pentingnya menjaga konsentrasi sepanjang 90 menit demi membongkar pertahanan lawan dan mencetak gol. Mengamankan kemenangan menjadi target utama Persija di kandang sendiri.