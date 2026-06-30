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Gabriel Mutombo Layak Gantikan Federico Barba di Persib Bandung?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |02:05 WIB
Gabriel Mutombo Layak Gantikan Federico Barba di Persib Bandung?
Gabriel Mutombo diplot sebagai pengganti Federico Barba di Persib Bandung. (Foto: instagram/@gabinho22)
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GABRIEL Mutombo menjadi rekrutan pertama Persib Bandung pada bursa transfer musim panas 2026. Menurut Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Herawan, Gabriel Mutombo didatangkan sebagai suksesor Federico Barba.

1. Layak Gantikan Federico Barba?

Federico Barba tampil luar biasa mengawal pertahanan Persib Bandung. Ia tak hanya kukuh dalam bertahan, tapi juga dapat membantu penyerangan. Terbukti Federico Barba muncul sebagai bek tertajam di Super League 2025-2026 dengan lima gol.

Gabriel Mutombo resmi gabung Persib Bandung (Foto: Persib.co.id)
Gabriel Mutombo resmi gabung Persib Bandung (Foto: Persib.co.id)

Sekarang menjadi pertanyaan, apakah Gabriel Mutombo layak menggantikan Federico Barba? Konten kreator asal Bandung, Ardy Nurhadi Shufi, mengecek statistik Gabriel Mutombo secara mendalam.

Dalam analisis pertama yang dilontarkan Ardy, Gabriel dan Barba berbeda. Barba dikenal sebagai bek tajam, sedangkan Gabriel hanya mencetak dua gol sepanjang musim 2025-2026 bersama Ratchaburi FC.

“Musim lalu ia disebut-sebut sebagai bek yang tenang menghadapi tekanan. Namun dari beberapa keunggulan yang dimilikinya, ia bukan yang terbaik di level Liga Thailand. Kelemahannya terletak di progresi pass. Mungkin kekuatannya menghalau serangan lebih dibutuhkan oleh Persib,” tulis Ardy di akun X-nya.

“Punya tinggi 191 cm, tak membuat ia berbahaya sebagai goal threat di kotak penalti lawan, dalam set piece misalnya. Tinggi menjulang pemain yang kuat di kaki kanan ini lebih diandalkan untuk defensive heading,” lanjut Ardy.

 

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