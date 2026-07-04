Bos Persib Bandung Ungkap Alasan Rekrut Ragnar Oratmangoen dan Gakuto Notsuda

BANDUNG – Manajemen Persib Bandung menunjukkan keseriusan luar biasa dalam menatap ketatnya persaingan di musim baru 2026-2027. Skuad berjuluk Maung Bandung tersebut sukses membuat gebrakan besar di bursa transfer dengan resmi mendaratkan dua penggawa berkualitas tinggi sekaligus, yakni penyerang Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, serta gelandang berpengalaman asal Jepang, Gakuto Notsuda.

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan kehadiran Ragnar berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Persib pun mengikat Ragnar dengan kontrak berdurasi tiga tahun hingga 2029.

"Kami menyambut Ragnar sebagai bagian dari keluarga besar PERSIB. Pengalaman, kualitas, dan karakter yang dimilikinya diharapkan dapat semakin memperkuat tim dalam menghadapi berbagai tantangan pada musim mendatang," ujar Adhitia dilansir dari laman resmi Persib, Sabtu (4/7/2026).

"Dalam tiga tahun ke depan, kami berharap Ragnar dapat memberikan kontribusi terbaik dan tumbuh bersama PERSIB dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan klub. Kehadirannya diharapkan mampu menambah energi positif di dalam tim serta memperkuat daya saing PERSIB, baik di kompetisi domestik maupun Asia," tambahnya.

Ragnar Oratmangoen. (Foto: Instagram/persib)

1. Target Besar di Empat Kompetisi Berbeda

Adhitia juga menjelaskan kehadiran Notsuda merupakan sebagai kebutuhan tim untuk menyongsong musim 2026-2027. Persib akan tampil dalam empat ajang sekaligus, yakni Super League, League Cup, ASEAN Club Championship (ACC), AFC Champions League Two.

"Tim pelatih melihat Notsuda Gakuto sebagai pemain yang memiliki kualitas, pengalaman, dan fleksibilitas yang dibutuhkan tim. Sebagai seorang gelandang, ia dapat bermain di beberapa posisi, baik sebagai gelandang bertahan, gelandang tengah, maupun gelandang serang," sambung Adhitia.