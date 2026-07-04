Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bos Persib Bandung Ungkap Alasan Rekrut Ragnar Oratmangoen dan Gakuto Notsuda

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |17:45 WIB
Bos Persib Bandung Ungkap Alasan Rekrut Ragnar Oratmangoen dan Gakuto Notsuda
Gakuto Notsuda resmi gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Manajemen Persib Bandung menunjukkan keseriusan luar biasa dalam menatap ketatnya persaingan di musim baru 2026-2027. Skuad berjuluk Maung Bandung tersebut sukses membuat gebrakan besar di bursa transfer dengan resmi mendaratkan dua penggawa berkualitas tinggi sekaligus, yakni penyerang Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, serta gelandang berpengalaman asal Jepang, Gakuto Notsuda.

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan kehadiran Ragnar berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Persib pun mengikat Ragnar dengan kontrak berdurasi tiga tahun hingga 2029.

"Kami menyambut Ragnar sebagai bagian dari keluarga besar PERSIB. Pengalaman, kualitas, dan karakter yang dimilikinya diharapkan dapat semakin memperkuat tim dalam menghadapi berbagai tantangan pada musim mendatang," ujar Adhitia dilansir dari laman resmi Persib, Sabtu (4/7/2026).

"Dalam tiga tahun ke depan, kami berharap Ragnar dapat memberikan kontribusi terbaik dan tumbuh bersama PERSIB dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan klub. Kehadirannya diharapkan mampu menambah energi positif di dalam tim serta memperkuat daya saing PERSIB, baik di kompetisi domestik maupun Asia," tambahnya.

Ragnar Oratmangoen. (Foto: Instagram/persib)
Ragnar Oratmangoen. (Foto: Instagram/persib)

1. Target Besar di Empat Kompetisi Berbeda

Adhitia juga menjelaskan kehadiran Notsuda merupakan sebagai kebutuhan tim untuk menyongsong musim 2026-2027. Persib akan tampil dalam empat ajang sekaligus, yakni Super League, League Cup, ASEAN Club Championship (ACC), AFC Champions League Two.

"Tim pelatih melihat Notsuda Gakuto sebagai pemain yang memiliki kualitas, pengalaman, dan fleksibilitas yang dibutuhkan tim. Sebagai seorang gelandang, ia dapat bermain di beberapa posisi, baik sebagai gelandang bertahan, gelandang tengah, maupun gelandang serang," sambung Adhitia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/49/3228234/witan_sulaeman-9MIu_large.jpg
Persija Jakarta Resmi Ikat Witan Sulaeman dengan Kontrak Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/49/3228225/ragnar_oratmangoen-ZTRf_large.jpg
Breaking News: Persib Bandung Umumkan Ragnar Oratmangoen dan Gakuto Notsuda Resmi Bergabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/49/3228214/nadeo_argawinata-Nwc1_large.jpg
Persija Jakarta Bidik Nadeo Argawinata, Siap Tebus Kontrak Jangka Panjang di Borneo FC?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/49/3228199/jan_olde_riekerink-Z3FT_large.jpg
Resmi! Dewa United dan Jan Olde Riekerink Putuskan Berpisah
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/04/11/1724847/4-suporter-tewas-meksiko-perketat-pengamanan-jelang-lawan-inggris-yci.webp
4 Suporter Tewas, Meksiko Perketat Pengamanan Jelang Lawan Inggris
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/03/19/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Marc Marquez Ungkap Sosok Pahlawan Sejati di Balik Karier MotoGP
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement