Persija Jakarta Resmi Ikat Witan Sulaeman dengan Kontrak Jangka Panjang

JAKARTA – Persija Jakarta mengambil langkah cepat dalam mengamankan aset berharganya menjelang musim 2026-2027. Skuad Macan Kemayoran resmi memperpanjang masa bakti penyerang sayap lincah, Witan Sulaeman, dengan durasi kontrak jangka panjang selama tiga musim ke depan.

Pemain asal Palu tersebut tercatat sudah menjadi bagian penting dari tim sejak pertama kali bergabung pada tahun 2023 lalu.

Langkah strategis mempertahankan pemain kelahiran 8 Oktober 2001 ini diambil sebagai persiapan matang Persija menyambut kompetisi kasta tertinggi, Super League 2026-2027. Berdasarkan jadwal yang telah dirilis, kompetisi sepak bola paling bergengsi di Tanah Air tersebut direncanakan bakal mulai bergulir pada 4 September 2026 mendatang.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca, menilai Witan masih memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi tim. Keputusan memperpanjang kontrak pemain tersebut diambil demi memenuhi kebutuhan taktikal skuad Macan Kemayoran dalam memburu prestasi.

Witan Sulaeman (Foto: Persija Jakarta)

1. Proyeksi Juara Bersama Coach Shin

“Persija dan Witan sepakat untuk melanjutkan kerja sama untuk 3 musim ke depan. Kehadiran Coach Shin diharapkan mampu mengembalikan versi terbaik dari Witan," kata Prapanca dilansir dari laman resmi Persija, Sabtu (4/7/2026).

"Sehingga dapat memberikan kontribusi lebih maksimal bagi tim, untuk membantu meraih target Juara.” tambahnya.

Pada kompetisi musim lalu, Witan berhasil mencatatkan kontribusi nyata berupa raihan satu gol dan tiga assist di pentas Super League. Selain kontribusi di atas kertas secara statistik, ia juga memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun skema serangan, membuka ruang, serta menciptakan berbagai peluang matang untuk rekan-rekannya di lini depan.