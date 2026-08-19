Persebaya Surabaya Tak Terkalahkan di Laga Pramusim, Bernardo Tavares: Kami Pantang Terlena!

PERSEBAYA Surabaya terus berbenah jelang musim 2026-2027. Meski mendapatkan hasil positif di laga-laga pramusim, pelatih Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- Bernardo Tavares tidak mau terlena karena target sebenarnya adalah Super League 2026-2027!

1. Hasil Positif Persebaya Surabaya di Masa Pramusim

Persebaya Surabaya baru saja menang 1-0 atas Penang FC dalam laga uji coba internasional di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026. Skuad kebanggaan Bonek Mania juga berstatus juara Piala Presiden 2026.

Persebaya Surabaya juara Piala Presiden 2026. (Foto: Persebaya.id)

Bernardo Tavares bahagia timnya mencatatkan hasil positif di berbagai laga uji coba. Ia optimistis serangkaian hasil positif itu menjadi modal tambahan Persebaya untuk bersaing di kompetisi kasta teratas Tanah Air.

"Menurut saya, ini bagus bagi para pemain, klub, Bonek dan Bonita. Memenangkan trofi tentu bagus. Tetapi, sekarang kami harus memikirkan pertandingan berikutnya dan mempersiapkan semuanya," kata Bernardo Tavares, Okezone mengutip dari laman i.League, Rabu (19/8/2026)

"Kami harus tetap rendah hati dan tidak melupakan satu hal kami bermain di turnamen pramusim. Beberapa pemain mengalami kelelahan, begitu juga dengan tim lawan," tambah pelatih asal Portugal.