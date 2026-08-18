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Pelatih Persebaya Bernardo Tavares Punya Banyak PR Buat Anak Asuhnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |03:05 WIB
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares Punya Banyak PR Buat Anak Asuhnya
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares Punya Banyak PR Buat Anak Asuhnya (Dok Persebaya)
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JAKARTA - Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengaku memiliki banyak catatan untuk anak asuhnya. Hal itu meski Persebaya Surabaya menang atas Penang FC dalam laga uji coba terakhir pada akhir pekan lalu. 

1. Punya Banyak PR

Gol Walber Mota pada menit ke-83 memastikan Bajol Ijo menutup laga dengan kemenangan yang telah berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (15/8/2026) malam.

Namun, menurut Bernardo Tavares, proses selama pertandingan justru lebih penting untuk melihat sejauh mana perkembangan tim sebelum memasuki kompetisi resmi.

Apalagi tim bermain dengan banyak pergantian pemain sepanjang laga. Rotasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi Bernardo untuk melihat kesiapan para pemain sekaligus mencoba mereka di posisi yang berbeda.

"Saya pikir pada babak pertama kami membiarkan tim lawan melakukan banyak tembakan ke arah gawang kami, sementara kami tidak terlalu banyak melakukan tembakan," kata pelatih asal Portugal itu, melansir laman iLeague, Selasa (18/8/2026).

"Saya pikir kami bisa bermain lebih baik, tetapi ada juga beberapa momen bagus pada babak pertama. Pada babak kedua, kami melakukan banyak pergantian pemain," ucapnya.

Persebaya kemudian tampil lebih agresif setelah sejumlah pemain baru masuk. Namun, Bernardo tetap menemukan persoalan dalam transisi bertahan.

"Kami memiliki momen-momen bagus dan menunjukkan sikap yang baik, tetapi terkadang dalam transisi bertahan kami membiarkan tim lawan menciptakan dua atau tiga peluang yang sebenarnya bisa menjadi gol," ujar Bernardo Tavares.

 

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