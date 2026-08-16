Pramusim Persebaya Surabaya Berjalan Positif, Rachmat Irianto: Masih Harus Diperbaiki

MASA pramusim Persebaya Surabaya sejauh ini berjalan positif. Tapi, bagi Rachmat Irianto, masih cukup banyak hal yang perlu diperbaiki jelang musim baru Super League 2026-2027.

Persebaya berhasil menjadi juara Piala Presiden 2026. Bajul Ijo juga meraih kemenangan atas Penang FC dengan skor 1-0 dalam laga uji coba internasional di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu 15 Agustus.

1. Banyak Kelemahan

Irianto mengatakan timnya masih banyak kelemahannya yang harus segera diperbaiki. Persebaya memang memasang target tinggi dalam kompetisi kasta teratas di tanah air.

"Pertandingan ini menjadi pembelajaran penting bagi kami sebelum mematangkan persiapan menghadapi Liga Indonesia. Kami bisa mengukur perkembangan tim saat menghadapi lawan yang bagus," ujar Rian –sapaan akrabnya, dilansir dari laman Persebaya, Minggu (16/8/2026).