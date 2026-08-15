Hasil Uji Coba Persebaya vs Penang FC: Walber Mota Bawa Bajul Ijo Menang

JAKARTA - Persebaya Surabaya sukses mengalahkan Penang FC dengan skor 1-0 dalam uji coba internasional. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (15/8/2026) malam.

1. Babak Pertama

Persebaya sejak menit awal langsung mengambil inisiatif menyerang pertahanan Penang FC. Mereka mengandalkan kreativitas Diogo Ramalho, kecepatan Malik Risaldi, dan ketajaman Yann Mabella dalam upaya mencetak gol ke gawang lawan.

Pola permainan Persebaya membuat Penang FC praktis hanya mengandalkan serangan balik. Sampai pertengahan babak pertama, kedua tim belum mampu memecahkan kebuntuan.

Persebaya dan Sabar FC bermain imbang 0-0 hingga babak pertama berakhir.

Persebaya vs Penang FC (@officialpersebaya)

2. Babak kedua

Persebaya dan Penang FC berusaha tampil dengan performa terbaiknya di babak kedua. Hal tersebut agar mereka bisa mencetak gol lebih dahulu.

Persebaya akhirnya dapat memecahkan kebuntuan pada menit ke-79. Walber Mota mencatatkan namanya di papan skor.

Tim kebanggaan warga Surabaya tersebut berhasil meraih kemenangan atas Penang FC dengan skor 1-0. Hasil itu melanjutkan tren positif Persebaya Surabaya. Sebelumnya, Persebaya berhasil menjuarai turnamen pramusim Piala Presiden 2026.